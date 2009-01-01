إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | استراليا | أستراليا: جمعية ليفربول الإسلامية تهنئ المسلمين بإطلالة شهر ربيع الأول
المصنفة ايضاً في: استراليا, اخبار الجالية اللبنانية والعربية

أستراليا: جمعية ليفربول الإسلامية تهنئ المسلمين بإطلالة شهر ربيع الأول

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 1
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

أستراليا: جمعية ليفربول الإسلامية تهنئ المسلمين بإطلالة شهر ربيع الأول

أهلا بشهر ربيع الاول أهلا بمولد الحبيب محمد

 

الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة و السلام الاتمان الاكملان على سيد ولد عدنان امام المرسلين وحبيب رب العالمين خير الخلائق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد .

 

مع اطلالة شهر ربيع الاول من كل عام يتهيأ المسلمون في بلاد الدنيا مستنهضين الهمم , ومسارعين لللاحتفاء بذكرى ولادة خير الكائنات وسيد السادات سيدنا محمد صلى الله علية وسلم , من اشرقت الارض بنور هديه الوهاج , حتى انقشعت الظلمات المتراكمة والجهالات المتعاقبة , فقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بتجديد الدعوة الى الاسلام , التي هي دعوة الانبياء جميعا من لدن ادم عليه السلام .

 

مؤيدا بالمعجزات الباهرات الدالة على صدق دعوته , يقيم الحجة لها بحيث لا يدع عذرا لمعاند و يدعوا الى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة , يعلم الناس توحيد الله تعالى وما يجب له وما يجوز في حقه سبحانه وتعالى وما لايجوز , ويفهمهم تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين و يفقههم في ابواب العمل , ويدربهم على الشمائل الكريمة والسجايا الطيبة , حتى تخطت دعوته المباركة ارض الجزيرة العربية وانتشرت في ارجاء الدنيا .

 

وقام السلف الصالح من الامة المحمدية بالدعوة الى دين الله احسن قيام , معتصمين بحبل الله المتين موفقين للخيرات , تدل عليهم اثارهم في نفع البلاد وهداية العباد , وتشهد لهم مؤلفاتهم بما حباهم الله تعالى به من من سعة العلم حسن العمل مع اخلاص النية لله تعالى , فكانوا القدوة الصالحة التي يحتذى بها لبلوغ مرضاة الله تعالى , وسار على نهجهم في ذلك من كان لهم تابعا باحسان الى يوم القيامة .

 

ربيع الاول اقبل لهذا العام وهل هلاله ليذكرنا بولادة خير الانام وكيف لا نذكره ونعدد ماثره ونمدحه , ونحتفل بذكرى ولادته , كيف لا نمدح هذا النبي العظيم وقد مدحه خالق الاكوان في كتابه العزيز ووصفه بانه على خلق عظيم .

 

تحية الى كل من بادر الاحسان بالاحسان وشكر خالقه على بروز النبي العدنان .

 

كما نذكركم بحضور الاحتفال الديني الكبير الذي يقام بمناسبة هذه الذكرى العظيمة تحت رعاية دار الفتوى في استراليا في قاعة الالمبياد في هومبوش

 

هذا وتتقدم جمعية ليفربول الاسلامية من ابناء الجالية الكرام لاسيما اهالي ليفربول وضواحيها باحر التهاني واطيب الاماني بهذه المناسبة العطرة داعين المولى ان يعيدها على الامة بالخير و السلام وان تنعم بلادنا بالامن والامان.

 

قسم الاعلام في جمعية ليفربول الاسلامية

قرّاء العنكبوت يتصفّحون الآن

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

أحدث الأخبار - أستراليا

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)