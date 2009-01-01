أستراليا: جمعية ليفربول الإسلامية تهنئ المسلمين بإطلالة شهر ربيع الأول

أهلا بشهر ربيع الاول أهلا بمولد الحبيب محمد

الحمد لله رب العالمين له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن والصلاة و السلام الاتمان الاكملان على سيد ولد عدنان امام المرسلين وحبيب رب العالمين خير الخلائق سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وبعد .

مع اطلالة شهر ربيع الاول من كل عام يتهيأ المسلمون في بلاد الدنيا مستنهضين الهمم , ومسارعين لللاحتفاء بذكرى ولادة خير الكائنات وسيد السادات سيدنا محمد صلى الله علية وسلم , من اشرقت الارض بنور هديه الوهاج , حتى انقشعت الظلمات المتراكمة والجهالات المتعاقبة , فقام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بتجديد الدعوة الى الاسلام , التي هي دعوة الانبياء جميعا من لدن ادم عليه السلام .

مؤيدا بالمعجزات الباهرات الدالة على صدق دعوته , يقيم الحجة لها بحيث لا يدع عذرا لمعاند و يدعوا الى سبيل ربه بالحكمة والموعظة الحسنة , يعلم الناس توحيد الله تعالى وما يجب له وما يجوز في حقه سبحانه وتعالى وما لايجوز , ويفهمهم تنزيه الله عن مشابهة المخلوقين و يفقههم في ابواب العمل , ويدربهم على الشمائل الكريمة والسجايا الطيبة , حتى تخطت دعوته المباركة ارض الجزيرة العربية وانتشرت في ارجاء الدنيا .

وقام السلف الصالح من الامة المحمدية بالدعوة الى دين الله احسن قيام , معتصمين بحبل الله المتين موفقين للخيرات , تدل عليهم اثارهم في نفع البلاد وهداية العباد , وتشهد لهم مؤلفاتهم بما حباهم الله تعالى به من من سعة العلم حسن العمل مع اخلاص النية لله تعالى , فكانوا القدوة الصالحة التي يحتذى بها لبلوغ مرضاة الله تعالى , وسار على نهجهم في ذلك من كان لهم تابعا باحسان الى يوم القيامة .

ربيع الاول اقبل لهذا العام وهل هلاله ليذكرنا بولادة خير الانام وكيف لا نذكره ونعدد ماثره ونمدحه , ونحتفل بذكرى ولادته , كيف لا نمدح هذا النبي العظيم وقد مدحه خالق الاكوان في كتابه العزيز ووصفه بانه على خلق عظيم .

تحية الى كل من بادر الاحسان بالاحسان وشكر خالقه على بروز النبي العدنان .

كما نذكركم بحضور الاحتفال الديني الكبير الذي يقام بمناسبة هذه الذكرى العظيمة تحت رعاية دار الفتوى في استراليا في قاعة الالمبياد في هومبوش

هذا وتتقدم جمعية ليفربول الاسلامية من ابناء الجالية الكرام لاسيما اهالي ليفربول وضواحيها باحر التهاني واطيب الاماني بهذه المناسبة العطرة داعين المولى ان يعيدها على الامة بالخير و السلام وان تنعم بلادنا بالامن والامان.

قسم الاعلام في جمعية ليفربول الاسلامية