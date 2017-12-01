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أستراليا: الامطار مستمرة وعمليات لاخلاء السكان جراء الفيضانات في فيكتوريا
فيما تستمر الامطار في ولاية فيكتوريا لليوم الثاني على التوالي اصدرت السلطات تحذيرات الى سكان بعض المناطق بالاخلاء بعد ان بدأت مياه الامطار تهدد المنازل.
وقد تم اصدار تحذيرات بالاخلاء في مناطق Alpine region خاصة بعد ان بدأت مياه الفيضانات تهدد المنازل في هذه المناطق.
وقد صدر تحذير بالاخلاء فجر السبت عند الساعة الواحدة والنصف لسكان منطقة Myrtleford والتي شهدت هطول امطار بمستوى غير مسبوق.
وقد تم انشاء مركز اخلاء مؤقت لاستقبال سكان المنطقة في مركز Myrtleford Senior Citizens Centre.
كما صدرت تحذيرات من الفيضان في عدة مناطق اخرى من ولاية فيكتوريا وخاصة مناطق Ovens و King و Buckland و Buffalo rivers.
هذا وكان مكتب الارصاد الجوية قد حذر سكان فيكتوريا من طقس ماطر واحتمال فيضانات خلال عطلة نهاية الاسبوع.
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العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
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