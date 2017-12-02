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الرئيسية | استراليا | أستراليا: رجلان يمارسان الجنس علناً في محطة القطار المزدحمة بملبورن (فيديو)
المصنفة ايضاً في: استراليا, منوعات, تقارير بالفيديو

أستراليا: رجلان يمارسان الجنس علناً في محطة القطار المزدحمة بملبورن (فيديو)

آخر تحديث: منذ 24 من الدقائق
المصدر: صحيفة النهار اللبنانية
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 260
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صوّرت كاميرات المراقبة في محطة قطار فليندرس ستريت في ملبورن رجلين يمارسا الجنس علناً في المكان المزدحم، وفق ما ذكر موقع "الدايلي مايل" البريطاني.

 

وقد ذعر الركاب حين رأوا الرجلين عاريين أمامهم ويمارسان الجنس. ويظهر الرجلان في الفيديو الذي نشره الموقع وهما يمارسان الجنس وحين وصل القطار بدأا بارتداء ملابسهما.

 

وتمكّنت الشرطة من إلقاء القبض عليهما ومعاقبتهما بتهمة التعري المتعمد والفاحش والسرقة، إذ سرقا وعائي نباتات.

المصدر: صحيفة النهار اللبنانية

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