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المصنفة ايضاً في: استراليا, اخبار الجالية اللبنانية والعربية

أستراليا: وصول عدد كبير من المفاتي والمشايخ واساتذة الجامعات الإسلامية للمشاركة في المؤتمر الدولي الإسلامي الدوري السنوي

آخر تحديث: منذ 3 من الساعات 3 من الدقائق
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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وصل الى مطار سيدني اليوم السبت عدد كبير من المفاتي و المشايخ و اساتذة الجامعات الإسلامية من ماليزيا واندونيسيا وتايلاند و سنغافورة وفيجي وسيريلانكا

 

للمشاركة في المؤتمر الدولي الإسلامي الدوري السنوي حول "الاعتدال والوسطية في الإسلام" المقرر انعقاده بمشيئة الله هذا العام في مدينة سيدني أستراليا، تحت عنوان:"محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة ورسول السلام". وشعار:"وكذلك جعلناكم أمة وسطا".

 

وهذا المؤتمر تنظمه دار الفتوى في أستراليا بالتعاون مع مجلس العلماء الأندنوسي فرع جاكرتا، ويضم وزراء دينيين ومفاتي وأئمة ومشايخ من جنوب شرق آسياوللمشاركة أيضا ف المهرجان الديني الكبير الذي ترعاه دار الفتوى احتفالا بمولد سيد البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وذلك في القاعة الاولمبية في سيدني اولمبيك بارك – هومبوش الاحد 3 /12/2017 وكان في استقبالهم وفد من دار الفتوى في استراليا ضم الأمين العام لدار الفتوى الدكتور الشيخ سليم علوان وعدد من المشايخ .

 

 

A groups of Sheikhs Imam and Academic from Malaysia Indonesia sri lanka Thailand Singapore arrived today at Sydney Kindsford Airport Today Accepting the invitation of Darulfatwa – Islamic High Council of Australia,

 

the visit was intended to attend the Annual Grand Religious Festival on the occasion of ‘Commemorating the Honored Birth of Prophet Muhammad peace be upon him’.

 

Additionally, the grand opening of the Annual International Islamic Conference about ‘Moderation in Islam’ will be carried out this year in Sydney, Australia prior to the commencement of the Grand Festival. The Conference will carry the title ‘Muhammad, peace be upon him, the Prophet of mercy and the Messenger of peace".

 

This Conference is organized by Darulfatwa -Australia- in collaboration with Majlisul-^Ulama’ of Indonesia - Jakarta branch and will include religious ministers, Muftis, scholars and shaykhs from South East Asia.

 

The event will be held on the 3rd of December2017 at Sydney Olympic Park Sports Centre, Homebush.

 

He was greeted by a group of delegates from Darulfatwa – The Islamic High Council of Australia which included the Chairman, Sheikh. Dr. Sheikh Salim Alwan and several respected sheikhs and key delegates.

 

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العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا

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