- نهاية الحب.. جلعاد شاليط ينفصل عن حبيبته
- ما هو سبب الوفاة الرئيسي في إسرائيل؟
- معاناة الحريري داخل تيّاره أكثر من خارجه
- أستراليا: رجلان يمارسان الجنس علناً في محطة القطار المزدحمة بملبورن (فيديو)
- موقف الحريري من سلاح حزب الله يصدم الحلفاء قبل الخصوم
- «النأي بالنفس»: الشيطان في التفسير.. والسعــودية لسحب سلاح «الحزب»
- رعاية فرنسية لإخراج بيان حكومي “صارم وواضح”
- الحريري: ما قلته لـ «الباري ماتش» واضح.. وهناك من يبني لفتنة
- حمضيات البترون في خطر.. والتجار يأكلون تعب المزارعين
- رسالة ميقاتي الى الحريري: التنازل ممنوع
- أستراليا: وصول عدد كبير من المفاتي والمشايخ واساتذة الجامعات الإسلامية للمشاركة في المؤتمر الدولي الإسلامي الدوري السنوي
- إسرائيل تقصف قاعدة إيرانية قرب دمشق
- إنّهم عملاء!
- وقف الإرهاب في مصر مرتبط بنجاح التسوية في ليبيا
- مجلس الوزراء يجتمع الثلاثاء؟
- "حزب صالح" يتحدث عن تطهير مناطق بصنعاء من قبضة الحوثيين
- السعودية طلبت مساعدة أميركا لوقف الحرب في اليمن.. الرئيس الفرنسي ماكرون شجع الرئيس الحريري لمفاوضة حزب الله.. باريس ــ 4 مهدد بعدم الانعقاد لأن دول الخليج لن تدفع
- عون: الأزمة في طريق المعالجة النهائية ... ماتاريلا: نعتزم تنظيم مؤتمر لدعم الجيش
- هل يبدّد «إعلان نيات» النأي بالنفس أزمة لبنان مع العالم العربي؟
- برّي: أي تعديل حكومي لزوم ما لا يلزم
- السلاح وسياسة اللبننة والتدويل والتعريب والأقلمة
- نجاح غير مضمون لتسوية حكومية من دون السعودية
- جلسة استماع في الكونغرس: الحريري كان محتجَزاً كرهينة
- توقعات الأبراج ليوم December 2, 2017
- ملامح في مسيرة الحريري الجديد
أستراليا: وصول عدد كبير من المفاتي والمشايخ واساتذة الجامعات الإسلامية للمشاركة في المؤتمر الدولي الإسلامي الدوري السنوي
وصل الى مطار سيدني اليوم السبت عدد كبير من المفاتي و المشايخ و اساتذة الجامعات الإسلامية من ماليزيا واندونيسيا وتايلاند و سنغافورة وفيجي وسيريلانكا
للمشاركة في المؤتمر الدولي الإسلامي الدوري السنوي حول "الاعتدال والوسطية في الإسلام" المقرر انعقاده بمشيئة الله هذا العام في مدينة سيدني أستراليا، تحت عنوان:"محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة ورسول السلام". وشعار:"وكذلك جعلناكم أمة وسطا".
وهذا المؤتمر تنظمه دار الفتوى في أستراليا بالتعاون مع مجلس العلماء الأندنوسي فرع جاكرتا، ويضم وزراء دينيين ومفاتي وأئمة ومشايخ من جنوب شرق آسياوللمشاركة أيضا ف المهرجان الديني الكبير الذي ترعاه دار الفتوى احتفالا بمولد سيد البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وذلك في القاعة الاولمبية في سيدني اولمبيك بارك – هومبوش الاحد 3 /12/2017 وكان في استقبالهم وفد من دار الفتوى في استراليا ضم الأمين العام لدار الفتوى الدكتور الشيخ سليم علوان وعدد من المشايخ .
A groups of Sheikhs Imam and Academic from Malaysia Indonesia sri lanka Thailand Singapore arrived today at Sydney Kindsford Airport Today Accepting the invitation of Darulfatwa – Islamic High Council of Australia,
the visit was intended to attend the Annual Grand Religious Festival on the occasion of ‘Commemorating the Honored Birth of Prophet Muhammad peace be upon him’.
Additionally, the grand opening of the Annual International Islamic Conference about ‘Moderation in Islam’ will be carried out this year in Sydney, Australia prior to the commencement of the Grand Festival. The Conference will carry the title ‘Muhammad, peace be upon him, the Prophet of mercy and the Messenger of peace".
This Conference is organized by Darulfatwa -Australia- in collaboration with Majlisul-^Ulama’ of Indonesia - Jakarta branch and will include religious ministers, Muftis, scholars and shaykhs from South East Asia.
The event will be held on the 3rd of December2017 at Sydney Olympic Park Sports Centre, Homebush.
He was greeted by a group of delegates from Darulfatwa – The Islamic High Council of Australia which included the Chairman, Sheikh. Dr. Sheikh Salim Alwan and several respected sheikhs and key delegates.
قرّاء العنكبوت يتصفّحون الآن
-
نهاية الحب.. جلعاد شاليط ينفصل عن حبيبته ...الكاتب:
-
ما هو سبب الوفاة الرئيسي في إسرائيل؟ ...الكاتب:
-
معاناة الحريري داخل تيّاره أكثر من خارجه ...الكاتب:
-
-
موقف الحريري من سلاح حزب الله يصدم ...الكاتب:
-
«النأي بالنفس»: الشيطان في التفسير.. والسعــودية لسحب ...الكاتب:
-
رعاية فرنسية لإخراج بيان حكومي “صارم وواضح” ...الكاتب:
-
الحريري: ما قلته لـ «الباري ماتش» واضح.. ...الكاتب:
-
حمضيات البترون في خطر.. والتجار يأكلون تعب ...الكاتب:
-
رسالة ميقاتي الى الحريري: التنازل ممنوع ...الكاتب:
-
أستراليا: وصول عدد كبير من المفاتي والمشايخ ...الكاتب:
-
إسرائيل تقصف قاعدة إيرانية قرب دمشق ...الكاتب:
-
إنّهم عملاء! ...الكاتب:
-
وقف الإرهاب في مصر مرتبط بنجاح التسوية ...الكاتب:
-
مجلس الوزراء يجتمع الثلاثاء؟ ...الكاتب:
-
"حزب صالح" يتحدث عن تطهير مناطق بصنعاء ...الكاتب:
-
السعودية طلبت مساعدة أميركا لوقف الحرب في ...الكاتب:
-
عون: الأزمة في طريق المعالجة النهائية ... ...الكاتب:
أحدث الأخبار - أستراليا
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 166
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- أستراليا: رجلان يمارسان الجنس علناً في محطة القطار المزدحمة بملبورن (فيديو)
- أستراليا: وصول عدد كبير من المفاتي والمشايخ واساتذة الجامعات الإسلامية للمشاركة في المؤتمر الدولي الإسلامي الدوري السنوي
- أستراليا: الامطار مستمرة وعمليات لاخلاء السكان جراء الفيضانات في فيكتوريا
- لحظة تاريخية في أستراليا: تشريع زواج المثليين
- 40% من الأستراليين لديهم شعور سلبي إزاء المسلمين
- أستراليا: %71 من دخل العائلات يصرف لتغطية تكاليف الايجار
- وصول الدفعة الأولى من مجلس علماء إندونيسيا الى استراليا
- أستراليا: جمعية ليفربول الإسلامية تهنئ المسلمين بإطلالة شهر ربيع الأول
- أستراليا: موظف يستخدم كيس مقرمشات ليتهرب من العمل.. استخدم اختراعاً يعود لـ180 عاماً لخداع تكنولوجيا التتبع
- أستراليا تُحبط مخططاً إرهابياً لارتكاب مجزرة ليلة رأس السنة
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)