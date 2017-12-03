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الرئيسية | استراليا | دليلك الكامل للهجرة إلى "بلد الفرص" أستراليا
المصنفة ايضاً في: تقارير بالفيديو, منوعات, استراليا

دليلك الكامل للهجرة إلى "بلد الفرص" أستراليا

آخر تحديث: منذ 44 من الدقائق
المصدر: هافينغتون بوست
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 109
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لا تفوت هذا الحلقة من "بيسوهات" إذا كنت الباحثين عن فرصة للهجرة إلى بلد الفرص أستراليا.

 

سيعرفك هذا الفيديو على ميزات عديدة يمكن أن تغير حياتك إذا قررت الهجرة إلى أستراليا، ومنها ضمان الحصول على تعليم ممتاز خاصة في الدراسات العليا، ومنها أيضاً التمتع برعاية صحية دون تكلفة عالية.

 

تابع حتى تعرف أيضا ما يلزمك لتحقيق حلمك من إجراءات إدراية وأوراق ثبوتية، بالإضافة إلى الكفاءة العلمية والعمر المثالي الذي يضمن لك تحصيل أكبر عدد من النقاط حتى يقبل طلبك.

المصدر: هافينغتون بوست

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