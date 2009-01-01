إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | استراليا | 31% من العائلات الأسترالية تعاني من الضغط النفسي بسبب أحوالها المادية!
المصنفة ايضاً في: استراليا

31% من العائلات الأسترالية تعاني من الضغط النفسي بسبب أحوالها المادية!

آخر تحديث: منذ 48 من الدقائق
المصدر: SBS
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 112
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق

إعلانات Zone 6B

31% من العائلات الأسترالية تعاني من الضغط النفسي بسبب أحوالها المادية!

الأعباء المادية التي تتحملها العائلات الاسترالية آخذة بالازدياد وكأن العائلات تدور في دوامة من المصاريف والنفقات اللامتناهية.

 

فلو ابتدئنا بالحديث عن فواتير الكهرباء التي ارتفعت منذ تموز يوليو الماضي بنسبة 20% على العديد من البيوت الأسترالية، واشار تقرير الخاص بتحليل التمويل الالكتروني لعام 2015 إن 9% من أصحاب الديون ينفقونها على فواتير الماء والكهرباء والغاز.

 

تخيلوا أيضاً أن مقدار ما ينفقه البيت الأسترالي يصل إلى 190% أكثر مما تحصل عليه العائلة من دخل وبالطبع هذا الرقم يعد مرتفعاً جداً في مقابل النمو البطيء في الأجور ومشكلة الاسكان.

 

وأظهر تقرير آخر صادر عن جامعة موناش إن حوالي 31.8% من العائلات الاسترالية تعاني من الضغط النفسي بسبب وضعهم المالي مقارنة بنسبة 23% عام 2005.

 

وبالطبع تتصدر سيدني قائمة المدن الأسترالية في معدلات الانفاق المرتفعة حيث تدفع الاسرة حوالي 30% من دخلها على الايجار او القرض المنزلي.

المصدر: SBS

قرّاء العنكبوت يتصفّحون الآن

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

أحدث الأخبار - أستراليا

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)