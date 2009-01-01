31% من العائلات الأسترالية تعاني من الضغط النفسي بسبب أحوالها المادية!

الأعباء المادية التي تتحملها العائلات الاسترالية آخذة بالازدياد وكأن العائلات تدور في دوامة من المصاريف والنفقات اللامتناهية.

فلو ابتدئنا بالحديث عن فواتير الكهرباء التي ارتفعت منذ تموز يوليو الماضي بنسبة 20% على العديد من البيوت الأسترالية، واشار تقرير الخاص بتحليل التمويل الالكتروني لعام 2015 إن 9% من أصحاب الديون ينفقونها على فواتير الماء والكهرباء والغاز.

تخيلوا أيضاً أن مقدار ما ينفقه البيت الأسترالي يصل إلى 190% أكثر مما تحصل عليه العائلة من دخل وبالطبع هذا الرقم يعد مرتفعاً جداً في مقابل النمو البطيء في الأجور ومشكلة الاسكان.

وأظهر تقرير آخر صادر عن جامعة موناش إن حوالي 31.8% من العائلات الاسترالية تعاني من الضغط النفسي بسبب وضعهم المالي مقارنة بنسبة 23% عام 2005.

وبالطبع تتصدر سيدني قائمة المدن الأسترالية في معدلات الانفاق المرتفعة حيث تدفع الاسرة حوالي 30% من دخلها على الايجار او القرض المنزلي.