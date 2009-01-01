- 31% من العائلات الأسترالية تعاني من الضغط النفسي بسبب أحوالها المادية!
- أستراليا: عندما تصبح القوانين حافزاً على القمار وخراب البيوت!
- الشرخ اليهودي.. شعب واحد، ديانتان
- الحجاج بن يوسف الثقفي.. وللحقيقة وجوه كثيرة
- تقديرات إسرائيلية: الهجوم في سوريا.. خطا أحمر للإيرانيين
- خاص للسيدات.. 6 أمور يكشفها لون الدم خلال الدورة الشهرية عن صحتكِ
- تقرير يكشف عن خطة عسكرية خطيرة لغزو لبنان
- انتفاضة صنعاء تخنق الحوثيين: الأرض لصالح والقبائل والسماء للتحالف
- نفوذ 'أسياد الإنترنت' يلحق المواقع الإخبارية بأزمة الصحف
- قطار الحوثيين والحقائق اليمنية
- “الفِتنة” انتصرت “جُزئيًّا” في اليَمن.. والتّحالف السّعودي يَعيشُ أسعدَ أيّامِه.. هل أوشكت الحَرب على نهايَتِها؟ وهَل انهار التّحالف الحوثي المُؤتمري كُليًّا ولا مَجال للإصلاح؟ وما هِي “خريطة الطّريق” التي نَقترحها للحَل؟
- إيران ووقاحة البقاء في سوريا
- إتصالات دوليَّة تسبق قرار الحريري... ومجــلس وزراء مُرجَّح غداً
- الحريري يتطلع إلى صيغة عملية للنأي بالنفس لا يكون مصيرها كسابقاتها من الحوارات
- مــن يستطــيع تطبيق الــنــأي بالنــفــس ولـبنـان أولا؟
- آخر صيغة لبيان العودة عن الاستقالة: «التأكيد والالتزام بالبيان الوزاري للحكومة»
- «التسوية المُنقَّحة» في لبنان تستظلّ باجتماع باريس... الدولي
- أخبار اليمن
- إنتفاضة صنعاء..
- 19 قتيلاً في تصعيد للغارات على الغوطة الشرقية
- معارك ضارية في صنعاء وقبائل تصدّ الحوثيين
- قوى شيعية ترفض دعوة ماكرون إلى حل «الحشد الشعبي»
- «الصحافي الجديد» في مؤتمر «أريج»
- حارس بنيفنتو يدخل التاريخ
- الصورةُ تتكامل: هذا ما يجري منذ 4 تشرين الثاني
31% من العائلات الأسترالية تعاني من الضغط النفسي بسبب أحوالها المادية!
الأعباء المادية التي تتحملها العائلات الاسترالية آخذة بالازدياد وكأن العائلات تدور في دوامة من المصاريف والنفقات اللامتناهية.
فلو ابتدئنا بالحديث عن فواتير الكهرباء التي ارتفعت منذ تموز يوليو الماضي بنسبة 20% على العديد من البيوت الأسترالية، واشار تقرير الخاص بتحليل التمويل الالكتروني لعام 2015 إن 9% من أصحاب الديون ينفقونها على فواتير الماء والكهرباء والغاز.
تخيلوا أيضاً أن مقدار ما ينفقه البيت الأسترالي يصل إلى 190% أكثر مما تحصل عليه العائلة من دخل وبالطبع هذا الرقم يعد مرتفعاً جداً في مقابل النمو البطيء في الأجور ومشكلة الاسكان.
وأظهر تقرير آخر صادر عن جامعة موناش إن حوالي 31.8% من العائلات الاسترالية تعاني من الضغط النفسي بسبب وضعهم المالي مقارنة بنسبة 23% عام 2005.
وبالطبع تتصدر سيدني قائمة المدن الأسترالية في معدلات الانفاق المرتفعة حيث تدفع الاسرة حوالي 30% من دخلها على الايجار او القرض المنزلي.
قرّاء العنكبوت يتصفّحون الآن
-
31% من العائلات الأسترالية تعاني من الضغط ...الكاتب:
-
أستراليا: عندما تصبح القوانين حافزاً على القمار ...الكاتب:
-
الشرخ اليهودي.. شعب واحد، ديانتان ...الكاتب:
-
الحجاج بن يوسف الثقفي.. وللحقيقة وجوه كثيرة ...الكاتب:
-
تقديرات إسرائيلية: الهجوم في سوريا.. خطا أحمر ...الكاتب:
-
خاص للسيدات.. 6 أمور يكشفها لون الدم ...الكاتب:
-
تقرير يكشف عن خطة عسكرية خطيرة لغزو ...الكاتب:
-
انتفاضة صنعاء تخنق الحوثيين: الأرض لصالح والقبائل ...الكاتب:
-
نفوذ 'أسياد الإنترنت' يلحق المواقع الإخبارية بأزمة ...الكاتب:
-
قطار الحوثيين والحقائق اليمنية ...الكاتب:
-
“الفِتنة” انتصرت “جُزئيًّا” في اليَمن.. والتّحالف السّعودي ...الكاتب:
-
إيران ووقاحة البقاء في سوريا ...الكاتب:
-
إتصالات دوليَّة تسبق قرار الحريري... ومجــلس وزراء ...الكاتب:
-
الحريري يتطلع إلى صيغة عملية للنأي بالنفس ...الكاتب:
-
مــن يستطــيع تطبيق الــنــأي بالنــفــس ولـبنـان أولا؟ ...الكاتب:
-
آخر صيغة لبيان العودة عن الاستقالة: «التأكيد ...الكاتب:
-
«التسوية المُنقَّحة» في لبنان تستظلّ باجتماع باريس... ...الكاتب:
-
أخبار اليمن ...الكاتب:
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
- إيران ووقاحة البقاء في سوريا
- دليلك الكامل للهجرة إلى "بلد الفرص" أستراليا
- المرأة العربية كيف تمارس الجنس؟ وماهي المواصفات التي تثيرها في الرجل؟
- انتفاضة صنعاء تخنق الحوثيين: الأرض لصالح والقبائل والسماء للتحالف
- “الفِتنة” انتصرت “جُزئيًّا” في اليَمن.. والتّحالف السّعودي يَعيشُ أسعدَ أيّامِه.. هل أوشكت الحَرب على نهايَتِها؟ وهَل انهار التّحالف الحوثي المُؤتمري كُليًّا ولا مَجال للإصلاح؟ وما هِي “خريطة الطّريق” التي نَقترحها للحَل؟
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 166
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- 31% من العائلات الأسترالية تعاني من الضغط النفسي بسبب أحوالها المادية!
- أستراليا: عندما تصبح القوانين حافزاً على القمار وخراب البيوت!
- دليلك الكامل للهجرة إلى "بلد الفرص" أستراليا
- بطارية تيسلا العملاقة تبدأ تزويد شبكة الكهرباء في جنوب أستراليا
- أستراليا: رجلان يمارسان الجنس علناً في محطة القطار المزدحمة بملبورن (فيديو)
- أستراليا: وصول عدد كبير من المفاتي والمشايخ واساتذة الجامعات الإسلامية للمشاركة في المؤتمر الدولي الإسلامي الدوري السنوي
- أستراليا: الامطار مستمرة وعمليات لاخلاء السكان جراء الفيضانات في فيكتوريا
- لحظة تاريخية في أستراليا: تشريع زواج المثليين
- 40% من الأستراليين لديهم شعور سلبي إزاء المسلمين
- أستراليا: %71 من دخل العائلات يصرف لتغطية تكاليف الايجار
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)