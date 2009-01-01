أستراليا: تغييرات على الدعم المخصص للـ Child Care ابتداء من 2 تموز 2018

ابتداء من الثاني من تموز يوليو ستُطلق الحكومة الفدرالية برنامجاً جديداً لرعاية الأطفال Child Care Package والتغيير سيشمل دمج برنامجي Child Care Benefit و Child Care Rebate ضمن برنامج واحد يسمى Child Care Subsidy (CCS) والذي سيصبح البرنامج الرئيسي لمساعدة الحكومة للعائلات في دفع تكاليف ورسوم مراكز رعاية الاطفال.

ويُدعم هذا البرنامج من برنامج الرعاية الأكبر والذي يسمى Child Care Safety Net والذي بدأت الحكومة العمل عليه من تموز يوليو عام 2016 بدعم يصل إلى مليار دولار والذي يوفر دعماً أكبر للأطفال الأقل حظاً ويدعم أهاليهم ذوي الحاجة أيضاً.

بالتالي إذا كنتم تتلقون مساعدات حكومية من أي نوع لدفع تكاليف رعاية الاطفال فستتلقون اتصالا او رسالة من السنترلينك مطلع العام 2018 لمعرفة المزيد عن هذه التفاصيل وشرح ماذا تعني التغيرات لوضع كل منكم.

كما بإمكانكم زيارة موقع دائرة التعليم والتدريب واجراء الحاسبات على الموقع لمعرفة المبلغ المتوقع الذي قد تحصلونه عليه كدعم على تكاليف رعاية الاطفال وذلك تحت بند Family Child Care Subsidy Estimator.