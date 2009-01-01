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أستراليا: الكشف عن صلات صينية لزعيم المعارضة بيل شورتن
ذكرت صحف فيرفاكس ان زعيم المعلرضة بيل شورتن زار الملياردير الصيني الاصل هوانغ شيانغ مو في دارته في سيدني في آذار – مارس من العام الماضي بهدف الحصول على تبرعات منه لحزب العمال
ذكرت صحف فيرفاكس ان زعيم المعلرضة بيل شورتن زار الملياردير الصيني الاصل هوانغ شيانغ مو في دارته في سيدني في آذار – مارس من العام الماضي بهدف الحصول على تبرعات منه لحزب العمال ، رغم ان جهاز الاستخبارات – الآزيو – حذر البرلمانيين من مختلف القوى السياسية قبل ذلك ببضعة اشهر ان هوانغ هو شخص مثير للاهتمام بالنسبة لللآزيو ، بسبب صلاته الوثيقة مع الحكومة الصينية .
مكتب شورتن اكد حصول اللقاء بينه و بين الملياردير الصيني و لكنه اكد ان الزيارة لم تعرض الامن القومي للخطر.
رئيس الوزراء مالكولم تورنبول طلب اليوم في البرلمان من شورتن تقديم ايضاحات حول علاقاته مع هوانغ.
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العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
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