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الأطباء يحثون الأستراليين المتحدرين من أصل عربي على اتخاذ إجراءات سريعة ضد مرض التهاب الكبد Hepatitis C
الأستراليون المتحدرون من أًصل عربي مدعوون لزيارة طبيبهم المحلي وطلب إجراء فحص بسيط للدم للتحقق من مرض التهاب الكبد Hepatitis C.
التهاب الكبد Hepatitis C – عدوى مزمنة تؤثر بحوالى 000 230 أسترالي – هو أحد أكثر الأمراض شيوعاً التي يتم الإبلاغ عنها في أستراليا.1 إذا لم يعالَج، يمكن للـ Hepatitis C أن يسبب التهاب الكبد، التندُّب والتثخين (تشمُّع الكبد)، إخفاق الكبد وسرطان الكبد.2
لكن، يتوافر الآن، أكثر من أي وقت مضى، المزيد من العلاجات الشافية لمرض التهاب الكبد Hepatitis C عبر مشروع الفوائد الصيدلانية PBS.3
كشفت الأرقام الأخيرة لمكتب الإحصاءات الأسترالي (ABS) أن الأستراليين المولودين في دول عربية، من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (083 374) يمثلون الآن حوالى اثنين بالمئة من سكان أستراليا.4 وفي الدول العربية، يُقدَّر عدد المصابين بمرض التهاب الكبد Hepatitis C بـ 3.5 بالمئة،5 ما يجعل الأستراليين المولودين في دول عربية هدفاً ديموغرافياً أساسياً لمسعى الحكومة الفدرالية لزيادة عدد الأشخاص الذين يتلقون العلاج بنسبة 50% كل سنة.6
وبحسب الأستاذة المساعدة أماني زكري، مديرة قسم أمراض الجهاز الهضمي والكبد في مستشفى سانت جورج، سيدني، فإن الكثير من الأستراليين المتحدرين من أصل عربي معرضون لخطر أن يكونوا قد أصيبوا بمرض التهاب الكبد Hepatitis C في بلد مولدهم.
وقالت الأستاذة المساعدة زكري "هناك الكثير من عوامل الخطر لمرض التهاب الكبد Hepatitis C، منها التعرض لممارسات طبية غير صحية في السابق عبر حملات تطعيم واسعة أو عبر نقل الدم أو منتجات أخرى من الدم قبل العام 1990."
"أحياناً كثيرة لا يتم تشخيص الـ Hepatitis C، لذا من المهم أن نعي عوامل الخطر. نصيحتي هي زيارة الطبيب المحلي وإجراء الفحوصات اللازمة. إذا لم يتم علاجه، يمكن لمرض التهاب الكبد Hepatitis C أن يسبب ضرراً للكبد، السرطان وحتى الموت".
لدى أستراليا فرصة فريدة للقضاء على مرض كبير معدٍ، يُحتمل أن تكون الفرصة الأولى عبر التدخل من أجل المعالجة.
المزيد من الأشخاص يسألون أطباءهم عن التهاب الكبد Hepatitis C أكثر من أي وقت مضى. لكن، وعلى رغم أنه تمت معالجة الكثير من المرضى من أصل عربي بنجاح حتى الآن، هناك حاجة إلى المزيد من العمل للقضاء على المرض في هذا المجتمع."
وتؤمن الأستاذة المساعدة زكري بمقاربة شمولية لتشخيص مرض التهاب الكبد Hepatitis C ومعالجته.
"نرى الآن أن مرض التهاب الكبد Hepatitis C على طريق الزوال في أستراليا. لكننا بحاجة إلى التأكد من أن سكاننا المهاجرين أيضاً يسعون للحصول على مساعدة، بمن فيهم الجالية العربية."
وقالت الأستاذة المساعدة زكري "إذا اشتبهت بأنك أنت أو أحد أفراد العائلة أو صديق مصاب بمرض التهاب الكبد Hepatitis C، راجع طبيبك المحلي."
عن مرض التهاب الكبد Hepatitis C
الـ Hepatitis C مرض يصيب الكبد ويسببه فيروس الـ Hepatitis C الذي ينتشر عبر الدم الملوث أو سوائل الجسم الملوثة.7 هناك ستة أنماط جينية رئيسية (سلالات) للـ Hepatitis C.8 النمطان الأكثر انتشاراً في أستراليا هما 1 و3 8. يمكن للـ Hepatitis C أن يسبب التهاباً في الكبد فورياً أو مستمراً (مزمناً)، يتفاوت بين مرض خفيف لبضعة أسابيع ومرض خطير طوال العمر.9
أكثر من 000 230 أسترالي مصابون بالـ Hepatitis C، الذي يمكنه أن يتلف الكبد إذا لم يعالج، متسبباً بتشمُّع الكبد، سرطان الكبد، وإخفاق الكبد.2 كل شهر، يطوّر حوالى 250 أسترالياً مصابون بالـ Hepatitis C مرضاً في الكبد او سرطان الكبد.
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