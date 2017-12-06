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المصنفة ايضاً في: استراليا, اخبار العالم

أستراليا: الحكومة تقدم حزمة إصلاحات لمحاربة التجسس والتدخل الأجنبي!

آخر تحديث: منذ 44 من الدقائق
المصدر: SBS
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أستراليا: الحكومة تقدم حزمة إصلاحات لمحاربة التجسس والتدخل الأجنبي!

أثارت مقطع صوتي مسرب للسناتور سام داستياري ظهر فيه يحذر رجل أعمال صيني من مراقبة وكالة الاستخبارات ASIO الكثير من التساؤلات حول الإجراءات المتبعة في أستراليا لحماية المعلومات الاستخباراتية والحفاظ على الأمن القومي.

أعلن رئيس الوزراء مالكوم تيرنبول عن حزمة إصلاحات تهدف إلى ضبط التدخل الأجنبي في البلاد وذلك من خلال تقديم مقترح منع التبرعات السياسية الخارجية بشكل كامل. وأضاف تيرنبول خلال مؤتمر صحافي عقده أمس في كانبرا برفقة النائب العام الفدرالي جورج برانديس ووزير المالية ماتياس كورمان، أن التعديلات الجديدة تستهدف الكشف عن معلومات سرية، إضافة لإجراء جديد يتضمن ضرورة قيام السياسيين والمنظمات المدنية بتقديم المعلومات المتعلقة بصلاتهم الخارجية.

 

وقال تيرنبول أن أستراليا يجب أن تبقى بمنأى عن مخاطر التدخل الأجنبين، وأنه ينبغي التأكد أن البرلمان قوي بما يكفي لصد محاولات أجنبية للتدخل في الشؤون الأسترالية.

 

ومن جانبه، أشار النائب العام الفدرالي جورج برانديس الى ارتفاع نسبة التدخلات الخارجية في شؤون أستراليا بمعدل مقلق وغير مسبوق. وأضاف برانديس في حديث لشبكة ABC الاخبارية أنه لن يقوم بالتصريح عن الدول الأجنبية التي يستهدفها هذا الإجراء وأشار الى قضية السناتور سام داستياري وعلاقته المحتملة مع الحكومة الصينية.

المصدر: SBS

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