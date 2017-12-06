- البحر المتوسط 'يهدينا' وجبة سمك محشوة بالنفايات البلاستيكية
- الحوثي الايراني..
- أضرارُ العاصفة على 14 آذار
- تعرفوا على أكثر منطقة في أستراليا يعيش فيها الناس طويلا!
- أستراليا: الحكومة الفيدرالية تقر بان مشروع قانون زواج المثليين سيمر دون اي تعديلات
- استراليا والتموضع ألأستراتيجي
- أستراليا: الحكومة تقدم حزمة إصلاحات لمحاربة التجسس والتدخل الأجنبي!
- لبنان يطوي صفحة استقالة الحريري بمباركة دولية
- الأهلي ينشد نقاط الأسيوطي
- لبنان: التسوية والاستقرار والحرب الأهلية ثالثتهما
- غارات للتحالف العربي على مواقع الميليشيات الإيرانية باليمن
- إجراءات أميركية تنذر بسيناريو مرعب لكوريا الشمالية
- واشنطن: لم يبقَ من الدولة السورية إلا... شبح
- توقعات الأبراج ليوم December 6, 2017
- الحوثيون يرتدون جلباب «داعش»
- التسوية تُجدِّد نفسَها ومعارضوها يستعدّون
- ريفي وحمّود: افتراق رفاق الأمس
- نهاد المشنوق... مُفتياً في السياسة
- سعد يحسم: الأمر لي!
- الحريري رهين المحبسين: المآزق والآمال
- تسوية مؤقّتة... أم دائمة؟
- برنامج واقع يحاول جمع لبنانية تعيش في إسرائيل بعائتلها في لبنان
- ما جديد قضية مقتل الشابّة إيليان صفطلي؟
- 15 ألف خليجي بقوا في لبنان.. والكويتيون في المرتبة الثانية
- مولد كهرباء يحتل حديقة السلام: الحريري أو ريفي؟
أستراليا: الحكومة الفيدرالية تقر بان مشروع قانون زواج المثليين سيمر دون اي تعديلات
توقع وزير الهجرة بيتر داتون اليوم ان بقر مجلس النواب الفيدرالي مشروع القانون المتعلق بتشريع زواج المثليين دون ادخال اي تعديلات عليه لضمان الحريات الدينية
توقع وزير الهجرة بيتر داتون اليوم ان بقر مجلس النواب الفيدرالي مشروع القانون المتعلق بتشريع زواج المثليين دون ادخال اي تعديلات عليه لضمان الحريات الدينية. و كان اكثر من مئة عضو في مجلس النواب سجلوا اسمائهم للحديث في المناقشات التي من المنتظر ان تنتهي بعد غد الخميس ، و هو آخر ايام انعقاد البرلمان لهذا العام.
أحدث الأخبار - أستراليا
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 166
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 51
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 29
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 26
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- بالصور.. مجندات إسرائيليات ينشرن صورهن بالملابس الداخلية والمعدات العسكرية على "فيس بوك" 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- تعرفوا على أكثر منطقة في أستراليا يعيش فيها الناس طويلا!
- أستراليا: الحكومة الفيدرالية تقر بان مشروع قانون زواج المثليين سيمر دون اي تعديلات
- أستراليا: الحكومة تقدم حزمة إصلاحات لمحاربة التجسس والتدخل الأجنبي!
- فرنسيس أبوت: «الحياة قصيرة - والحب شيء خاص».. قصة لم تُعرف بعد في خطوبة كريمة رئيس وزراء أستراليا السابق
- أستراليا: الكشف عن صلات صينية لزعيم المعارضة بيل شورتن
- أستراليا: تغييرات على الدعم المخصص للـ Child Care ابتداء من 2 تموز 2018
- أستراليا: معا في حب محمد.. شعار المولد النبوي الشريف في ذكرى ولادته عليه الصلاة والسلام
- الأطباء يحثون الأستراليين المتحدرين من أصل عربي على اتخاذ إجراءات سريعة ضد مرض التهاب الكبد Hepatitis C
- أول نائب استرالي يعرض من داخل البرلمان الزواج على شريكه المثلي
- 31% من العائلات الأسترالية تعاني من الضغط النفسي بسبب أحوالها المادية!
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)