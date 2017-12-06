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المصنفة ايضاً في: استراليا, اخبار العالم

أستراليا: الحكومة الفيدرالية تقر بان مشروع قانون زواج المثليين سيمر دون اي تعديلات

آخر تحديث: منذ 42 من الدقائق
المصدر: SBS
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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أستراليا: الحكومة الفيدرالية تقر بان مشروع قانون زواج المثليين سيمر دون اي تعديلات

توقع وزير الهجرة بيتر داتون اليوم ان بقر مجلس النواب الفيدرالي مشروع القانون المتعلق بتشريع زواج المثليين دون ادخال اي تعديلات عليه لضمان الحريات الدينية

توقع وزير الهجرة بيتر داتون اليوم ان بقر مجلس النواب الفيدرالي مشروع القانون المتعلق بتشريع زواج المثليين دون ادخال اي تعديلات عليه لضمان الحريات الدينية. و كان اكثر من مئة عضو في مجلس النواب سجلوا اسمائهم للحديث في المناقشات التي من المنتظر ان تنتهي بعد غد الخميس ، و هو آخر ايام انعقاد البرلمان لهذا العام.

المصدر: SBS

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