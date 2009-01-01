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الفقر في أستراليا.. أقرب إليك مما تتصور!
اذا كنت عاطلاً عن العمل أو تعتمد على برنامج إعانة حكومي في أستراليا، من المرجح أن يطلق عليك المجتمع لقب "متطفل" ويشكل هذا الحكم المسبق ظلماً لكثير من الفئات التي تعيش تحت خط الفقر.
هناك الكثير من المفاهيم المغلوطة عن الفقر في أستراليا. اليكم قائمة بأبرزها إضافة الى الوقائع التي تفند كل منها:
أولاً:
أسطورة: أستراليا دولة غنية خصوصاً بعد عقد من النمو المتواصل في مصادر الدخل
الحقيقة: ثلاثة ملايين شخص يعيشون تحت خط الفقر في أستراليا
ثانياً:
أسطورة: الأشخاص العاطلون عن العمل هم فقط الفقراء في أستراليا
الحقيقة: حوالي مليون أسترالي عامل يعيشون تحت خط الفقر
ثالثاً:
أسطورة: يعد نظام الضمان الاجتماعي في أستراليا صمام أمان لذوي الاحتياجات الخاصة
الحقيقة: حوالي 800 ألف أسترالي من ذوي الاحتياجات الخاصة يعيشون تحت خط الفقر اليوم
رابعاً:
أسطورة: بإمكان الأشخاص الذين خرجوا للتو من السجن بدء صفحة جديدة في حياتهم
الحقيقة: حوالي نصف الأشخاص الذين أنهوا عقوبتهم في أستراليا معرضون للتشرد خلال الستة أشهر الأولى من تاريخ إطلاقهم من السجن
خامساً:
أسطورة: السيدات المسنات في أستراليا محميات من خطر التشرد
الحقيقة: السيدات اللواتي يقعن في الفئة العمرية ما فوق 55 عاماً هم الفئة الأكثر نمواً في احتمالية التعرض لخطر التشرد
سادساً:
أسطورة: من المستحيل أن أصاب بمرض نفسي أو عقلي
الحقيقة: حوالي نصف الأستراليين سيتعرضون لأزمة نفسية خلال مرحلة عمرية من حياتهم.
سابعاً:
أسطورة: ينعم الأطفال في أستراليا بالملجأ والسكن المناسب
الحقيقة: واحد من كل أربعة أطفال مشرد في أستراليا
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