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أستراليا: جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تتسلم شهادة تقدير من برلمان ولاية نيو ساوث ويلز
قام الأمين العام لدار الفتوى في أستراليا سماحة الشيخ الدكتور سليم علون و عدد من الوزراء الدينيين والمفاتي ورؤساء ودكاترة الجامعات والأئمة ونحوهم من أهل الاختصاص، من: أندنوسيا وماليزيا وبروناي وسنغافورة وتايلند وسريلنكا وفيجي ونيوزلندا، وكل ولايات أستراليا. مما يزيد على ثمانين شخصية إسلامية بالإضافة الى أعضاء الهيئة الإدارية في جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية قاموا بزيارة الى برلمان ولاية نيو ساوث ويلز حيث كان في استقبالهم السيناتور شوكت مسلماني الذي اصطحبهم في جولة داخل البرلمان .
وقد حضروا الى أستراليا للمشاركة في المؤتمر الدولي الذي أقيم حول الاعتدال والوسطية في الإسلام، في مدينة سيدني - أستراليا تحت عنوان "محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة ورسول السلام" وشعار: "وكذلك جعلناكم أمة وسطا". وهو امتداد للمؤتمر الدولي الإسلامي الدوري السنوي، والذي أقيم يومي الأحد والاثنين 14 و 15 ربيع الأول 1439 هجرية والموافق 3 – 4 ديسمبر 2017.
بعد ذلك قدم السيناتور مسلماني لوحتين تذكاريتين واحدة الى جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية
عرفانا منه على الدور الكبير الذي تقوم به جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية في خدمة المجتمع من خلال الدور الريادي في مختلف المجالات التربوية والتعليمية والدينية والثقافية والرياضية فالمشاريع أضحت علما يقتدى به تسلمها منه رئيس الجمعية الحاج محمد محيو ، كما قدم لوحة أخرى للمؤتمر الذي أقيم في سيدني مؤخرا حول الوسطية والاعتدال تسلمها منه الدكتور الشيخ سليم علوان .
جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية
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العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- أستراليا: جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية تتسلم شهادة تقدير من برلمان ولاية نيو ساوث ويلز
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