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زواج المثليين في استراليا بصبح شرعيا اعتبارا من يوم غد السبت
بعد التصويت الذي وصف بالتاريخي لمجلس النواب الفيدرالي امس و تمرير مشروع القانون المتعلق بتشريع زواج المثليين ، قدم رئيس الوزراء مالكولم تورنبول و النائب العام الفيدرالي جورج برانديس اليوم القانون للحاكم العام السير بيتر كوسغروف الذي اعطى موافقته عليه على ان يصبح ساري المفعول اعتبارا من يوم غد السبت. ...
بعد التصويت الذي وصف بالتاريخي لمجلس النواب الفيدرالي امس و تمرير مشروع القانون المتعلق بتشريع زواج المثليين ، قدم رئيس الوزراء مالكولم تورنبول و النائب العام الفيدرالي جورج برانديس اليوم القانون للحاكم العام السير بيتر كوسغروف الذي اعطى موافقته عليه على ان يصبح ساري المفعول اعتبارا من يوم غد السبت.
من جهته رئيس الوزراء أعرب عن ارتياحه لتشريع زواج المثليين ، مشيرا الى ان الزواج المثلي الرسمي الاول في استراليا سيجري في التاسع من الشهر المقبل
اما نائبة زعيم المعارضة الفيدرالية تانيا بليبرسيك فاعتبرت ان اقرار القانون جعل استراليا بلدا افضل و اكثر عدالة .
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