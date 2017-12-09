الصين تقدم شكوى لاستراليا حول تصريحات تيرنبول عن تدخلات الحزب الشيوعي

قالت الصين انها تقدمت بشكوى رسمية الى استراليا بعد التصريحات التي اطلقها رئيس الوزراء مالكولم تيرنبول من ان الحزب الشيوعي الصيني سعى للتدخل في الشأن الاسترالي.

وكان تيرنبول قد قال هذا الاسبوع بان القوى الاجنبية تقوم بمحاولات غير مسبوقة وعلى نحو متزايد للتأثير على العملية السياسية في استراليا والعالم.

واشار تيرنبول بالتحديد الى تقارير تحدثت عن تدخل صيني في البلاد.

تعليقات رئيس الوزراء الاسترالي جاءت خلال تقديمه للبرلمان تشريع جديد يمنع ويوقف التدخل الخارجي في السياسة الداخلية الاسترالية وقد كرر الاشارة الى التدخلات الصينية.

وقد شدد تيرنبول على "ان التقارير الصحفية تشير الى ان الحزب الشيوعي الصيني يعمل سراً للتدخل في وسائل اعلامنا، وجامعاتنا وحتى في قرارات نوابنا المنتخبين في هذه البناية (في اشارة الى البرلمان)."

ولكن هذه التعليقات الصريحة والمباشرة اثارت حفيظة الخارجية الصينيية وحدت بالمتحدث باسمها الى القول بانه شعر بالصدمة لسماع ذلك.

واكد جينغ شونغ بان تقارير التدخل الصيني في الشؤون الداخلية الاسترالية امر عار عن الصحة.