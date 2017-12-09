أستراليا: الشرطة تتهم رجلاً بالإتجار بزوجته وطفلته الرضيعة والعقوبة تصل إلى السجن 25 عاماً!

وجهت الشرطة الفدرالية تهمة الاتجار بالبشر لرجل قام بإرسال زوجته وطفلته الرضيعة البالغة من العمر شهرين إلى الهند عنوة مستخدماً التهديد وتزوير الوثائق.

وبحسب الشرطة فان الرجل المقيم في ضاحية ليدكيم في سيدني والبالغ من العمر سبعة وعشرين عاماً حاول الغاء تأشيرة زوجته. وقامت وحدة مكافحة الاتجار بالبشر في الشرطة الفدرالية باستجواب الرجل في أيّار مايو من العام الجاري.

وفي الخامس من شهر كانون الأول يناير من العام الجاري مثل الرجل أمام محكمة Downing Centre Local Court بعد أن حامت الشبهات حول الرجل وابلاغ عنه من منظمة مكافحة العبودية في أستراليا في جامعة UTS.

وبحسب تقرير الشرطة الرسمي أجبر الرجل زوجته في آذار مارس على السفر مع طفلتها الرضيعة إلى الهند.

هذا وقامت الشرطة بالتعاون مع الحكومة الأسترالية ومنظمات حقوقية مدنية على القضية ومن ثمّ تم التعاون مع سلطات نيو ديلهي في الهند للتحقيق بأسباب مغادرة السيدة والطفلة لأستراليا.

المحقق المسؤول عن القضية Dan Evans من الشرطة الفدرالية قال إنّ التعاون بين الاجهزة الامنية المختلفة داخل وخارج استراليا مهم جداً في هذه الحالات. واضاف Evans أنّ اجبار اي شخص على مغادرة استراليا يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون في البلاد وتوجه تهمة الاتجار بالبشر للشخص المسؤول.

وبحسب الشرطة عادت السيدة والطفلة إلى أستراليا وتقدم الحكومة الفدرالية لهما الآن الدعم المادي والنفسي بموجب برنامج Australian Government Support for Trafficked People Program.

أمّا الزوج فيواجه اليوم تهماً مختلفة منها:

الاتجار بالبشر بموجب البند 271.2 (1A) من قانون Criminal Code Act 1995 وعقوبتها السجن لمدة اثني عشر عاماً.

تهمة الكذب على السلطات بموجب البند 135.1 (7) من قانون Criminal Code Act 1995 وعقوبتها السجن لمدة اقصاها عشر سنوات.

التزوير بأوراق رسمية بموجب البند 145.1 (1) من قانون Criminal Code Act 1995 وعقوبتها القصوى قد تصل إلى السجن لمدة خمسة أعوام.