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الدولار الأسترالي سيصل إلى 90 سنتاً لكنّ الفائدة سترتفع أيضاً!

آخر تحديث: منذ 16 من الدقائق
المصدر: SBS
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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الدولار الأسترالي سيصل إلى 90 سنتاً لكنّ الفائدة سترتفع أيضاً!

توقع كبير اقتصاديي مصرف HSBC في أستراليا ونيوزيلندا Paul Bloxham أن يرتفع سعر صرف العملة الوطنية ليصل إلى 90 سنتاً أميركياً خلال السنة المقبلة التي ستبدأ بعد ثلاثة أسابيع.

 

وبنى السيد Bloxham توقعاته على سلسة من المؤشرات والتطورات منها تحسُّنُ النمو العالمي ورفعُ معدلات الفائدة بشكل متزامن في عدد من الدول المتقدمة. وتوقع الخبير الاقتصادي أيضاً أن يلحق مصرف الاحتياط الأسترالي بنظرائه في الخارج ويرفع معدل الفائدة على القروض في أستراليا بعد أشهر من الآن أي خلال السنة 2018.

 

والمعروف أن مصرف الاحتياط الأسترالي أبقى الفائدة على حالها في اجتماعه الأخير لهذه السنة والذي عقده يوم الثلاثاء الماضي، وذلك للمرة السادسة عشرة على التوالي, بحيث بقيت على معدلها المنخفض وهو 1.5%. وقد أدت هذه السياسة الهادئة للمصرف إلى استقرار نسبي في سعر صرف العملة الوطنية بحيث لم تتعدَّ التقلبات في سعرها طوال السنة 9 سنتات. فقد بدأ الدولار الأسترالي السنة الحالية بـ 72 سنتاً أميركياً، وارتفع إلى 81 سنتاً في أيلول/سبتمبر الماضي، ليعود إلى معدله الوسطي الحالي وهو 75 سنتاً.

المصدر: SBS

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