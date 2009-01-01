المدن الأسترالية على موعد مع موجة حر تتجاوز ال40 هذا الأسبوع

حذر مكتب الأرصاد الجوية من موجة الحر المقبلة والتي ستشهدها كل المدن الأسترالية باستثناء هوبارت. حيث ستتجاوز درجات الحرارة الثلاثين خلال الايام المقبلة القادمة.

وبصور ة عامة فستصل درجات الحرارة في بيرث إلى 35 درجة، وفي ملبورن 36 درجة أما في أديلايد فستصل درجات الحرارة إلى 38.

بالنسبة لولاية نيوساوث ويلز فإن موجة الحر ستكون في ذروتها يوم الخميس يليها انخفاض ملموس على درجات الحرارة ليوم الجمعة. أما في المناطق الغربية من مدينة سيدني فستشهد ارتفاعاً كبيراً على درجات الحرارة تصل إلى 42 درجة يوم الخميس في ضاحية Penrith وستبقى فوق الثلاثينات خلال معظم الفترة المقبلة.

صورة على المدن الأسترالية بالتفصيل

- سيدني:

بداية هذا الأسبوع ستشهد مدينة سيدني ارتفاعاً تدريجياً على درجات الحرارة لتصل ذروة موجة الحر إلى 35 درجة وسيتبعها بعض الأمطار المتفرقة لتنخفض الحرارة يوم الجمعة.

- غرب سيدني: من المتوقع أن تصل درجات الحرارة يوم الخميس إلى 42 درجة.

- كانبرا:

بدأت العاصمة أسبوعها بدرجات حرارة معتدلة ولكن الحرارة سترتفع تدريجياً لتصل إلى منتصف الثلاثينيات يوم الخميس ومن ثم أمطار خلال عطلة نهاية الاسبوع.

- ملبورن:

على الرغم من الأجواء الغائمة في مدينة ملبورن إلا أنه من المتوقع أن تصل درجات الحرارة يوم الأربعاء إلى 36 درجة.

- أديليد:

ستصل درجات الحرارة إلى 36 يوم الثلاثاء تليها موجة حر تصل ذروتها يوم الخميس 38 درجة. ومن ثم موجة باردة لتصل إلى العشرينيات.

- داروين:

درجات الحرارة ستستقر على 35 طوال الاسبوع باستثناء الجمعة ستصل إلى 34 درجة.

- بيرث:

من المتوقع أن تتخطى الثلاثين درجة يوم الجمعة.

- هوبارت:

هي المدينة الوحيدة التي لن تتخطى فيها الحرارة حاجز الثلاثين حيث ستصل العظمى فيها 29 درجة يوم الاربعاء.

- بريزبين:

يومي الجمعة والسبت درجات الحرارة ستصل إلى 32 درجة مع احتمال هطول أمطار.