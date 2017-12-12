10 مليارات دولار من عائدات السياحة في أستراليا من مصدر واحد فقط وهو؟

أنفق السياح الصينيين أكثر من 10 مليارات دولار على قطاع السياحة في أستراليا العام الماضي، الرقم الذي يعادل تقريباً ما ينفقه السياح من نيوزيلاندا.

وكشف استطلاع للرأي بعنوان International Visitor Survey الذي تم نشره يوم الثلاثاء أن مليون و300 ألف زائر من الصين سافروا إلى أستراليا خلال ال12 شهراً الماضية ولغاية أيلول سبتمبر الماضي.

كما ينفق السياح من الصين على هذا القطاع في أستراليا حوالي 10 مليار دولار من أصل المبلغ الكلي الذي يصل إلى 41 مليار دولار. وهذه المرة الأولى التي تتخطى فيها السياحة الصينية حاجز ال10 مليارات دولار.

وبالنسبة إلى الفئات العمرية التي تأتي للسياحة فارتفعت نسبة السياح من الصين فوق عمر ال15 بنسبة 7% ووصل عددهم إلى 8 ملايين سائح وأقاموا في البلاد لفترة مجموعها وصل إلى 268 مليون ليلة.

وأشار وزير التجارة Steve Ciobo إلى أهمية أن تبقى استراليا محط أنظار السياح من الصين وأشار إلى اهمية تعزيز وتطوير هذا القطاع، حيث أن السياحة تعني خلف المزيد من الوظائف في قطاع الخدمات الفندقية والمطاعم والمقاهي وغيرها.