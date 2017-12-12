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أستراليا: 24 حفل زفاف على متن Manly Ferry في سيدني يوم عيد الحب
كثيراً ما نسمع عن قصص لحفلات زفاف تم عقدها في أماكن فاخرة جداً ومكلفة جداً وتم إنفاق الكثير من الأموال حتى يتم تزيين قاعة الحفل بأبهى الصور.
ولكن تخيلوا أن يُعقد حفل زفافكم أو أن تحضروا حفل زفاف على متم عبارة النقل العام في يوم عيد الحب؟
بالفعل أعلنت دائرة تسجيل الزواج والولادة والوفاة في ولاية نيوساوث ويلز عن نيتها منح 24 زوج وزوجة الفرصة للاحتفال بزفافهم على متن عبارات النقل من منطقة مانلي Manly Ferry خلال عيد الحب في شهر شباط فبراير المقبل.
وسيكون على الأزواج دفع 572 دولار كي يتمكنوا من ركوب العبارة من منطقة Circular Quay أو Manly ومن ثم بدء مراسم الزفاف ومن خلفهم أجمل المناظر على الإطلاق، دار الأوبرا و Sydney Harbour
وسيتم عقد حفلات الزفاف على متن 3 عبارات سيتم تزيينها بشرائط بيضاء خصيصاً من أجل هذه الاحتفالات، وتعتبر هذه المرة الأولى التي تقدم فيها الدائرة على مثل هذه الخطوة حيث تعتبرها تجربة لن تُنسى أبداً.
ويرى أحد الأعضاء العاملين على Manly Ferry إن على الأزواج استغلال هذه الفرصة وحتى بدء شهر عسلهم من منطقة مانلي المميزة، خاصة أن المنطقة مهيئة لمناطق جميلة لالتقاط الصور التذكارية لحفل الزفاف.
فإذا كنتم من المقبلين على الزواج وتودون الحصول على حفل مميز كل ما عليكم هو التواصل مع دائرة تسجيل الزواج على الرقم 13 77 88 والتسجيل قبل 12 كانون الثاني يناير المقبل. أو الاطلاع على المزيد من المعلومات على الموقع التالي:
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العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- أستراليا: 24 حفل زفاف على متن Manly Ferry في سيدني يوم عيد الحب
- أستراليا: داستياري... شورتن... المليونير الجاسوس... والحلقة المفقودة
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