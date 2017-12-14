أستراليا: حشود الجالية الإسلامية في ملبورن في مهرجان المولد النبوي الشريف

1 من أصل 6

تحت شعار " معًا في حُبّ محمّد "وبرعاية دار الفتوى في أستراليا أقامت الجمعية الإسلامية الاجتماعية في فيكتوريا مهرجانا حافلا في مدرسة غلنروي برايفت الإسلامية مليئا بالمفاجئات وكل ذلك فرحا وابتهاجا بمولد رسول الله عليه الصلاة والسلام.

المهرجان كان مميزا جدا وفقراته نافعة ومفيدة والمقبلون عليه كانوا بالآلاف حيث كان على رأسهم سماحة الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني أمين عام دار الفتوى في أستراليا، الحاج محمد محيو رئيس جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية، سعادة قنصل مصر العربية الأستاذ محمد فخري، فضيلة الشيخ مصطفى الشامي رئيس الجمعية الإسلامية الاجتماعية، النائب برانوين هافبني، فضيلة الشيخ خالد حلبي، رئيس الجمعية الهررية الشيخ محمد مهدي الأزهري، الأستاذ وليد كاملة مدير مدرسة غلنروي برايفت الإسلامية، المفتش تروي بابورث من شرطة فوكنر، ولفيف من المشايخ، بالإضافة إلى الحضور من أبناء الجاليات اللبنانية، السورية، الأردنية، الفلسطينية، السودانية، الهررية، الارترية، المصرية، الباكستانية، الهندية، الصومالية، الاندونيسية، السنغافورية،الماليزية،التركية، وغيرها.

بعد أداء صلاة العصر جماعة كانت فقرة سحب القرعة على بطاقات الرفل للركوب وأخذ جولة لشخصين من الحضور في الطائرة المروحية التي أقلت الشيخ الدكتور سليم علوان الحسيني أمين عام دار الفتوى مصطحبا معه أثرا عظيما شعرة طويلة من شعرات سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم تظهر للمرة الأولى في ملبورن وكان في استقباله كوكبة من المشايخ والدعاة وطلاب من مدرسة غلنروي برايفت مع فرقة النوبة الرفاعية حيث رافقه الجميع الى المنصة الرئيسة.

بدأ المهرجان بخير ما يستهل به أهل التسليم ءايات من كتاب الله القرءان الكريم، بعد ذلك كانت كلمة الأمين العام لدار الفتوى الشيخ الدكتور سليم علوان جاء فيها : إخوة الإيمان: ها نحن اليوم جميعا، في هذا المكان، وبهذا الوقت، بمختلف ألواننا ولهجاتنا وطبقاتنا، نجتمع موحدين، تحت حب محمد، فرحا بولادة النبي محمد الأمين، معتبرين أن أَصْلَ عَمَلِ الْمَوْلِدِ الَّذِي هُوَ اجْتِمَاعُ النَّاسِ وَقِرَاءَةُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْءانِ وَرِوَايَةُ الْأَخْبَارِ الْوَارِدَةِ فِي مَبْدَأِ أَمْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا وَقَعَ فِي مَوْلِدِهِ مِنَ الْآيَاتِ، هُوَ مِنَ الْبِدَعِ الْحَسَنَةِ الَّتِي يُثَابُ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا لِمَا فِيهِ مِنْ تَعْظِيمِ قَدْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِظْهَارِ الْفَرَحِ وَالِاسْتِبْشَارِ بِمَوْلِدِهِ الشَّرِيفِ، كما قال ذلك عدد من علماء المذاهب الأربعة الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، فالحمد لله على هذه النعمة العظيمة، وثبتنا الله وإياكم على إحياء ذكراها كل عام وقال سماحته: "ومع فرحتنا بالمولد النبوي الشريف لا ننسى إخوة لنا في أرض فلسطين وأكد على عروبة القدس وستبقى عربية إسلامية وأنها عاصمة فلسطين التي هي أرض الكثير من الأنبياء والمرسلين فحبها يجمعنا وحقنا بالقدس يوحدنا ".

ثم كانت كلمة الحاج محمد محيو رئيس جمعية المشاريع الخيرية الإسلامية وقد جاء فيها: في ذكرى مولدك يا رسول الله لك منا العهد ان نبقى في جمعية المشاريع الخيرية الاسلامية داعين الى الوحدة على الخير والاجتماع على المعروف وسنزداد يوما بعد يوم وعاما بعد عام حبا لك يا سيدي وفرحا واحتفاءا بيوم ولادتك العظيم ، فأكرم بهذه الجمعية من راعية وداعية لهذه السنة الحسنة الطيبة.

ومن ثم توالت كلمات الضيوف الكرام. النائب برانوين هافبني والمفتش تروي بابورث من شرطة فوكنر وقد تركزت الكلمات على تقديم التهاني للمسلمين بهذه الذكرى، بالإضافة إلى إكبار الجميع لإنجازات ونشاطات الجمعية الإسلامية الاجتماعية التي عودت الكل على ما هو مميز ونفاع والتي هي دائما في المقدمة والسباقة لكل ما يعود بالخير على الجالية في هذا البلد المعطاء أستراليا.

وفي الختام تدفق الحضور بالشوق والشغف للتبرك بشعرة من شعر النبي صلى الله عليه وسلم فيما تدفقت دموع الفرح حبا وتعظيما لرسول الله محمد صلى الله عليه وسلم

الجو كان مليئا بالفرح والأطفال قضوا يوما جميلا مليئا باللعب والتشويق، والكل تلذذوا بالطعام والشراب والحلوى وما هو مميز ضمن الأكشاك التي توزعت في ارجاء ملعب المدرسة وختم المهرجان بالمفرقعات والألعاب النارية التي أضاءت سماء غلنروي وعمت أرجاء المكان.

اللجنة المنظمة لمهرجان المولد في مالبورن تشكر كل من ساهم في إنجاح الحفل وكل من حضر وتتمنى للجميع ووقتا مليئا بالطاعة والخير وأن يعيد الله علينا هذه الذكرى بالخير واليمن والبركات.

القسم الإعلامي في الجمعية الإسلامية الاجتماعية