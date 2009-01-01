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الاستراليون ينفقون 19 مليار على موائد الاعياد..جزء كبير يذهب للمهملات!!

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: SBS
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 109
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الاستراليون ينفقون 19 مليار على موائد الاعياد..جزء كبير يذهب للمهملات!!

انفق الاستراليون العام الماضي 19 مليار دولار على الطعام والشراب استعدادا للولائم العامرة التي تحفل بها منازلنا خلال فترة الاعياد المجيدة ولكن الارقام اظهرت ان 35 بالمائة من هذه المشتريات يذهب الى سلة المهملات!

 

وتوقع اتحاد المتاجر الاسترالية زيادة عالية في استهلاك الاستراليين للطعام هذا العام ..فلقد توقع متجر Woolworth مثلا بيع 80 الف Turkey او ديك رومي...مليون وخمسمئة الف كيلو Prawns او القريدس ومليون oyster او المحار

 

ولكن للاسف ان 35 بالمائة من هذه الكميات سوف تهدر وبحسب ارقام موقع RaboDirect Financial Health للاستشارات المالية والذي وضع فيكتوريا ثم سيدني على قائمة اكبر المهدرين في استراليا

 

وبحسب الطاهية نيران طبيعي فان هناك خطوات يمكن اتباعها لخفض هدر الطعام في هذه الايام المجيد:

 

  • يجب التأكد من المنتجات المتوفرة لدينا بالفعل في البرّاد او الخزانة قبل التوجه للتبضع
  • وضع ميزانية محددة وكتابة قائمة واضحة للمواد التي نرغب في شرائها
  • عدم الانجرار وراء عروض التنزيلات المغرية وشراء الضروريات اولا قبل أي كماليات
  • اعداد طعام يناسب عدد المدعوين وعدم الافراط في الكميات خاصة من اللحوم
  • الاستفادة من أي كميات متبقية عن طريق استخدامها في اطباق جديدة ومبتكرة

 

المصدر: SBS

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