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أستراليا: حكومة نيو ساوث ويلز تخصّص 110 ملايين دولار لصيانة المدارس هذا الصيف
أعلنت رئيسة الولاية السيدة غلاديس بيريجيليان ووزير التربية والتعليم السيد روب ستوكس اليوم عن حملة صيانة ضخمة على المدراس في جميع أرجاء نيو ساوث ويلز تبلغ تكاليفها 110 ملايين دولار خلال عطلة هذا الصيف لتحديث المباني المدرسية للتلاميذ قبل عودتهم في السنة المدرسية المقبلة.
وتأتي حملة الصيانة هذا الصيف من ضمن مخصصات حكومة نيو ساوث ويلز القياسية لصيانة المدارس التي تبلغ 747 مليون دولار على مدى السنوات الأربع المقبلة والتي تم الإعلان عنها في ميزانية العام 2017، مما سيتيح لكل مدرسة في أنحاء الولاية خفض قائمة مشاريع الصيانة الخاصة بها إلى أدنى حد بحلول كانون الأول/ديسمبر 2018.
وقالت السيدة بيريجيكليان: "سوف نستغل عطلة هذا الصيف للقيام بمشاريع مهمة أثناء استراحة التلاميذ واستمتاعهم بعطلتهم، وسوف تشمل أعمال الصيانة سطوح مباني المدارس وإعادة فرش الأرضيات وتصليح مجاري المياه وطلاء الجدران."
وقال السيد ستوكس إن هذه المخصصات هي مثال جديد على التزام الحكومة بالتعليم الحكومي وحرصها على توفير بنية تحتية حديثة للمدارس في جميع أنحاء نيو ساوث ويلز.
وأضاف: "إن المدارس، مثلها مثل المنازل، بحاجة مستمرة لصيانة للحفاظ عليها في أفضل حالاتها، وبوجود 2200 مدرسة تبلغ قيمتها العقارية 25 مليار دولار لا بد أن تكون هناك دائماً أعمال صيانة مطلوب إجراؤها وبالإدارة الجيدة يمكن خفض نسبة هذه الأعمال قدر الإمكان، وهذا بالضبط ما نقوم به."
ومن ضمن ميزانيتها لعام 2017-18 أعلنت حكومة نيو ساوث ويلز أيضاً عن تخصيص مبلغ قياسي لنفقات راس المال بقيمة 4,2 مليار دولار للسنوات الأربع المقبلة تلبيةً للأعداد المتزايدة للتلاميذ، مما يشكّل زيادة بنسبة 61 بالمائة عن برنامج رأس المال للعام الفائت.
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