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أستراليا: ترتيبات الدفع خلال العطلة الرسمية
ستغلق Department of Human Services (وزارة الخدمات الإنسانية) بما فيها Centrelink وMedicare وخدمات Child Support أبوابها أيام عطل عيد الميلاد المجيد ورأس السنة الميلادية.
ستتوقف جميع service centres (مراكز الخدمة) ومعظم الخطوط الهاتفية عن العمل في التواريخ التالية:
• الإثنين 25 كانون الأول /ديسمبر 2017
• الثلاثاء 26 كانون الأول /ديسمبر 2017
• الأربعاء 27 كانون الأول /ديسمبر 2017
و
• الاثنين 1 كانون ثان / يناير 2018.
إذا كان عليك إرجاع استمارة أو إفادة بدخلك في أحد هذه الأيام من أجل الحصول على دفعة من Centrelink ستتمكن من القيام بذلك قبل الوقت المعتاد.
سنعلمك إذا كان موعد تقديم إفادتك يقع في وقت مبكر.
إذا لم تكن بحاجة لإرجاع استمارة أو إفادة للحصول على دفعتك فقد تحصل عليها تلقائيا مبكرا بعض الشيء.
خلال عطلة عيد الميلاد ورأس السنة، يمكنك الحصول على معلومات حول مدفوعات دعم طفلك child support عن طريق Child Support Info Service و Child Support online account.
عندما تكون service centres (مراكز الخدمة) مغلقة بإمكانك الوصول إلى حساباتك عبر الإنترنت من خلال موقع myGov، تطبيق الجوال Express Plus والخدمة الهاتفية الذاتية للتأكد من مواعيد تقديم الإفادات الخاصة بك، وتحديث تفاصيلك الخاصة وتقديم إفادات عن دخلك بسرعة وسهولة.
يتوفر أيضًا تطبيق الهاتف الجوال Express Plus Lite للإفادة عن دخلك بالعربية والصينية والفارسية والفيتنامية.
يمكنك الحصول على المزيد من المعلومات عبر:
• مراجعة الموقع humanservices.gov.au/holidays
• الاتصال على الرقم *202 131 للتحدث معنا بلغتك عن خدمات ودفعات Centrelink، أو
• الاتّصال بنا على الرقم *450 131 للمساعدة بما يتعلق بخدمات Medicare و Child Support وذلك بلغتك الأم.
يمكنك أيضًا قراءة المعلومات عن المدفوعات والخدمات بلغات أخرى، والاستماع إليها أو مشاهدتها بمراجعة humanservices.gov.au/yourlanguage
*تختلف رسوم المخابرات مع اختلاف مقدم خدمة الهاتف. وقد تكلف المكالمات التي يتم إجراءها من الهواتف العمومية والجوالة أكثر من غيرها.
أحدث الأخبار - أستراليا
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العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومدونات البلد: سيدني - استراليا
- أستراليا: ترتيبات الدفع خلال العطلة الرسمية
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