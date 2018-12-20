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استراليا تعتمد علاجاً فعالاً جديداً للسرطان
سيصبح من الآن فصاعداً بمقدور الاطفال الذين يعانون من سرطان الدم (اللوكيميا) والبالغين الذين يعانون من سرطان الغدد اللمفاوية الحصول على علاج جديد فعال بعد موافقة الادارة المسؤولة عن تنظيم الادوية والعلاجات على بدء استخدامه في استراليا.
ويعمل العلاج الجديد الذي تمت اجازته على معالجة امراض سرطان الدم ويسمى ب CAR-T.
ويعمل هذا العلاج المناعي على استخدام خلايا المريض المناعية على مكافحة السرطان بعلاج يُستخدم لمرة واحدة فقط.
وقامت شرطة الادوية العملاقة Novartis باختبار هذا العلاج والذي يحمل الاسم التجاري Kymriah على مجموعتين من المرضى وقد سجلت حالات شفاء من المرض لدى الاطفال بنسبة 80% ولدى الكبار بنسبة 45%.
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