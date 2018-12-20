أستراليا: مطار هوبارت يئن تحت تدفق السائحين الى تزمانيا

مع استمرار أعداد السياح المتوجهين نحو ولاية تسمانيا في الصعود بشكل مطرد ، يستخدم عدد أكبر من المسافرين مطار هوبارت كبوابة للوصول الى هذه الجزيرة ، وحتى المطار اعترف بأن الأمور تضيق

هناك خطط لتوسيع وتحسين مطار هوبارت لكن المشروع لن يحصل بسرعة، فالخطة الأساسية أمامها 10 اشهر

وقد شهدت حركة المطار نموا سنويا بمقدار 6 بالمئة على مدى السنوات الاربع الماضية، ووصل عدد المسافرين الذين استخدموه في العام الماضي الى 2 فاصل ستة مليون مسافر.

ويعتبر مطار هوبارت، المحطة الاولى أو الاخيرة لستين بالمئة من الاشخاص الذين يزورون تسمانيا

وفي محاولة لمواكبة الزيادة ، أجرى مطار هوبارت تحسينات على قاعة القادمين ، وأصبح على وشك الانتهاء من بناء محطة شحن جديدة بقيمة 13 مليون دولار ، ووضع مؤخرا اللمسات الأخيرة على صالة المغادرة الجديدة التي تبلغ تكلفتها 4.5 مليون دولار.

هذا وكانت تازمانيا تعرف بوجهة المتقاعدين والمتقدمين بالسن اصبحت اليوم ولاية تازمانيا وعاصمتها هوبارت وجهة الشباب الأسترالي الذي يبحث عن منازل في متناول اليد واستراحة من ازدحام المدن الكبرى.

فبحسب الأرقام الرسمية الأخيرة تشهد استراليا وجهة هجرة داخلية للعائلات الشابة إلى ولاية تازمانيا التي توفر شواطئ خلابة و منازل رخيصة وحياة هادئة.

كما ان الأرقام الرسمية تكشف ان ظاهرة الهجرة إلى المدن الأصغر لا تقتصر على تازمانيا فهناك عائلات شابة كثيرة تختار الانتقال إلى منطقة Sunbelt Coast شمال نيو ساوث وايلز في حين تختار العائلات الشابة في فكتوريا مناطق مثل Geelong و شاطئي Gold Coast و Sunshine Coast في ولاية كوينزلاند.

أمّا عن الفئة العمرية التي بدأت بالهجرة الداخلية فتكشف الأرقام أن 14% من المنتقلين إلى تازمانيا هم من الفئة العمرية 25 إلى 29 أمّأ نسبة المنتقلين من فئة 20 إلى 24 عاماً فهي 11.8% و 10.3% هي نسبة المنتقلين غلى تازمانيا من الفئة العمرية 30 إلى 34.

أمّا بالنسبة لباقي المناطق التي ينزح اليها الأستراليون من المدن الكبرى فجاء شاطئ Subelt coast في المركز الثاني وبعده ضواحي مدينة ملبورن في المركز الثاني مع انتقال 13.8% من الأستراليين داخلياً اليها و كوينزلاند في المركز الثالث بـ 12.6%.

أمّا المهاجرين إلى منطقة Sunbelt فمعظمهم قادمون من سيدني ونسبة هؤلاء 23.7%.