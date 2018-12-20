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وزير الخزانة يزف بشرى سعيدة لموازنة أستراليا

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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وزير الخزانة يزف بشرى سعيدة لموازنة أستراليا
وزير الخزانة الفيدرالي جوش فرايدنبرج

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - كشفت حكومة موريسون عن الموازنة الأفضل أرقاما خلال السنوات العشر الأخيرة ممهدا الطريق لضريبة بقيمة إجمالية ١٠ مليار دولار وبعض التغييرات في وتيرة النفقات.

 

وأعلن وزير الخزانة الفيدرالي جوش فرايدنبرج الإثنين عن تحديثات موازنة منتصف العام التي تظهر انخفاضا في العجز إلى ٥.٢ مليار دولار هذا العام قبل أن يعلن عن فائض موازنة بقيمة ٥.٢ مليار دولار في السنة المالية ٢٠١٩_٢٠.

 

لكن الموازنة تكشف أيضا تباطؤا في الاقتصاد حيث يحتمل أن يتكبد العمال معاناة أكثر في الأجور في ظل عدم وجود علامة على زيادة كبيرة في هذا الصدد.

 

وأردف فرايدنبرج أن تقليص عجز الموازنة يمثل نتاجا للتحكم الوطيد في النفقات وزيادة الإيرادات.

 

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