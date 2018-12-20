قاضٍ أسترالي يسخر من سليم مهاجر

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - سخر قاضٍ أسترالي من نائب رئيس بلدية أوبرن السابق سليم مهاجر بعد أن أخبر الأخير المحكمة أنه سيكون رجلا حرا خلال أسابيع رغم سجنه في يونيو الماضي لمدة 11 شهرا لتزوير انتخابات محلية.

وظهر مهاجر مرتديا زي السجن الأخضر وحاملا في يديه وثائق محكمة أثناء مثوله أمام محكمة فيدرالية في سيدني عبر رابط فيديو من محبيه بسجن كوما الأربعاء.

ممثلا نفسه، قال مهاجر، 32 عاما للقاضي مايكل لي إنه سيخرج من محبسه بعد 3 أو 4 شهور وسيتم إسقاط دعوى إفلاسه بمجرد إخلاء سبيله بحسب صحيفة سيدني مورنينج هيرالد.

وأجابه القاضي ساخرا: "عندما لن تكون آنذاك ضيفا على صاحبة الجلالة".

وذكرت تقارير أن مهاجر تعهد بالخروج من السجن بحلول 21 مارس المقبل مضيفا أنه سيقضي الفترة المتبقية داخل المجتمع تحت الإشراف.

وكانت نفس المحكمة قد أشهرت إفلاس مهاجر في مارس الماضي وقتما كان ما زال خلف القضبان ينتظر المحاكمة في اتهامات منفصلة.

مهاجر، الذي أدين بالاعتداء على سائق تاكسي وصحفية، أدين في يونيو بإدراج بتقديم بيانات زائفة تتعلق بعناوين كاذبة لأماكن سكن ناخبين وصدر ضده حكم بالسجن 11 شهرا كحد أدنى.

واستأنف مهاجر مباشرة على الحكم وتقدم بأربعة طلبات للخروج بكفالة خلال فترة 10 أسابيع لكن تم رفضها جميعا.

ديفيد ديفيس قاضي محكمة نيو ساوث ويلز العليا أشار الشهر الماضي إلى سلسلة مخالفات ارتكبها مهاجر داخل محبسه قبل أن يرفض خروجه بكفالة واصفا إياه بالمتغطرس الذي لا يحترم القانون حيث رفض الخضوع لاختبار مخدرات واستخدم هاتفا جوالا بصورة غير مشروعة.

وعلاوة على ذلك، قام مهاجر مرتين بتسليم واستقبال تقارير مخالفا التعليمات وفشل في الالتزام بالروتين المفروض وقام بالاعتداء على أحد ضباط السجن.