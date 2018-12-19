في أستراليا.. ملثمان إفريقيان يطعنان سائق مرسيدس في الرقبة

Loading the player...

بريزبن, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - كشفت لقطات فيديو مروعة لحظات محاولة بلطجيين ملثمين من أصول إفريقية الملثمين السطو المسلح على صاحب سيارة مرسيدس فاخرة داخل محطة خدمات "7-Eleven".

وخلال المحاولة، طعن الملثمان ضحيتهما في رقبته بجنوب بريزبن مساء الثلاثاء الماضي.

وتظهر لقطات كاميرات المراقبة الرجل وهو يملأ خزان سيارته بالوقود قبل أن يقترب منه رجلان يرتديان ملابس سوداء وسترات بأوقية رأس وطلبا منه مفتاح سيارته.

وقاتل الرجل ببسالة مدافعا عن سيارته فيما لاذت صديقته بالفرار.

كشفت لقطات فيديو مروعة لحظات محاولة اثنين من البلطجية الملثمين السطو المسلح على سائق سيارة بهدف سرقة سيارته الفاخرة طراز مرسيدس داخل محطة خدمات "7-Eleven".

واستل أحد الرجلين سكينا وضرب الرجل في عنقه مما دفعه إلى الجري للحظات وهو ينزف قبل أن يعود بعد لحظات مجددا لمواجهة الملثمين.

وخاف الثنائي في نهاية المطاف ولاذا بالفرار.

تظهر لقطات كاميرات المراقبة الرجل وهو يملأ خزان سيارته بالوقود قبل أن يقترب منه رجلان يرتديان ملابس سوداء وسترات بأغطية رأس وطلبا منه مفتاح سيارته

لكن بعدها بدقائق، أحاط الرجلان بسيارة "تويوتا ياريس" في شارع قريب واستطاعا سرقتها بعد أن أجبرا السائق على الخروج من السيارة بعد ضربه في رأسه.

ووُصفت السيارة بأنها تويوتا ياريس حمراء 2006 تحمل ترخيصا من كوينزلاند رقم 180-WVP.

ووُصف الرجلان بأنهما إفريقيان في منتصف العشرينيات من عمرهما.