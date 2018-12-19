- تعرف إلى أول كتاب في التاريخ كتب بلهجة عربية عامية
- الهوت دوغ.. ما سر التسمية "المقززة" للنقانق؟
- الحكومة أمام آخر شياطينها
- رزنامة الحكومة: المراسيم خلال ساعات.. والثقة بعد 6 ك2
- «راند» الأميركيّة: أبقوا السوريين مكانهم... ووظّفوهم
- مجلس الأمن يدفن رأسه في «الأنفاق»
- حكومة «الغلَبة»... على وقع الانسحاب الأميركي
- نواب "التشاوري" يتبنون مرشح عون بعد تدخل "حزب الله" والساعات المقبلة تحسم ما تبقى من حقائب الحكومة
- توقعات الأبراج ليوم December 21, 2018
- في أستراليا.. ملثمان إفريقيان يطعنان سائق مرسيدس في الرقبة
- حكومة لبنان تُولد خلال ساعات وبيانها الوزاري يبقي القديم على قدمه
- عجلة الحكومة تدور.. وتدخّل حزب الله يرجح كفة «مرشح الرؤساء»
- لبنان يستعدّ لولادة «حكومة العهد الأولى» ... حتى آخِر العهد
- البشير وبشّار خطان يلتقيان
- بعد "طعنة ترامب".. خيارات أكراد سوريا أمام دبابات أردوغان
- الجيش الإسرائيلي يشرع في سد الأنفاق على الحدود مع لبنان
- زياد عيتاني يدّعي على سوزان الحاج و"الضابط الذي عذّبه"
- إيران تقتل وتقاتل من أجل سيطرتها على العراق
- ميقاتي بحث المستجدّات لتشغيل مصفاة طرابلس واتصل بعائلة محمد وهبة
- الحريري يربح المعركة وعون يكسب عهده
- ما هي رسالة إسرائيل إلى روسيا التي فرضت ”تساهل” إيران في لبنان؟
- هل يخنق "التيّار" العهد القويّ؟
- حكومة لبنان: انسحبت أميركا تمددت روسيا وانتصرت إيران
- صحفي في "دير شبيغل" فبرك الأخبار على مدى سنوات
- تركيا تقول المسلحون الأكراد السوريون سيدفنون في خنادقهم
- قاضٍ أسترالي يسخر من سليم مهاجر
- ممثلة استرالية تتهم جيفري راش بارتكاب سلوك جنسي مشين
- القرار" حاسم" والحكومة في 48 ساعة
- إسرائيل تتوعّد «الحزب»... والحكومة المولودة الى الإمتحان
- عون الخاسر الأول و«الحزب» الرابح الأكـــبر!
- من فاز رئاسيّاً في الولادة الحكومية؟
- هذا ما حلّ بحصّة «القوّات»
- جنبلاط: كلّنا مهزومون
- في أحدث إطلالة لها.. كايلي جينر ترتدي فستان لمصمم كويتي
- رانيا يوسف تخضع لـ 4 جلسات تصوير بعد أزمة الفستان.. هل "أدمنتْ" إثارة الجدل؟!
- غزو الجرذان واشنطن... وصولا إلى حديقة البيت الأبيض
- حاكم نيويورك مستعد لتشريع الماريجوانا... "فلنشرع الحشيشة لاستخدامات الترفيه"
- إشعار من آبل لمستخدمي آيفون يثير سخطهم.. لماذا؟
- وزير الخزانة يزف بشرى سعيدة لموازنة أستراليا
- أستراليا: مطار هوبارت يئن تحت تدفق السائحين الى تزمانيا
- استراليا تعتمد علاجاً فعالاً جديداً للسرطان
- استراليا ترفض اتفاق الهجرة العالمي ونيوزلندا توافق عليه
- اللقاء التشاوري يواجه تحدي الصمود
- موسكو طلبت من دمشق وطهران تسهيل ولادة الحكومة رافضة تصوير انتصار فريق في سورية غلبة في لبنان
- ولادة حكومية في «حقل ألغام»: كيف تحلحلت وماذا عن البيان الوزاري؟
- مراهنة على إصدار الحكومة اللبنانية غدا أو السبت رغم خلاف بين النواب السنة على بروز مرشح جديد
- أزمة الكتائب: هل يهرب سامي الجميّل إلى الفيدرالية؟
- نبرة إسرائيلية عالية في مجلس الأمن... والتوقعات محدودة
- طريق الحكومة اللبنانية العتيدة مزروعة بـ... الأفخاخ
- توقعات الأبراج ليوم December 20, 2018
مختارات استرالية
-
-
-
وزير الخزانة يزف بشرى سعيدة لموازنة أستراليا ...الكاتب:
-
بعد ليلة جنسية مع شقراء.. مساعد نائب ...الكاتب:
-
أستراليا: اللاجئون أرسلوا إلى عائلاتهم 5 ملايين ...الكاتب:
-
-
-
-
منظمات علمانية تحذر: القانون الأسترالي الجديد يحمي ...الكاتب:
-
أستراليا: برنامج موريسون الصحي يستحق الفوز بجائزة ...الكاتب:
-
-
أستراليا: بالفيديو.. لحظة اعتداء عصابة الأفارقة على ...الكاتب:
-
-
هوبارت الأعلى تكلفة للإيجار في أستراليا ...الكاتب:
-
حزب العمال الأسترالي يتعهد بإسقاط خطة لتغيير ...الكاتب:
-
وثائق: أستراليا أنقذت مدينة بريطانية من التدمير ...الكاتب:
-
فضيحة تهز أستراليا.. تفاصيل مثيرة في قضية ...الكاتب:
-
مفوضية حماية المستهلك ترفض التصفية الإجبارية لشركات ...الكاتب:
-
لماذا ألغت أستراليا جنسية اللبناني حسين قاسم؟ ...الكاتب:
-
أم أسترالية لديها 9 أبناء: السنترلينك يمنحني ...الكاتب:
في أستراليا.. ملثمان إفريقيان يطعنان سائق مرسيدس في الرقبة
بريزبن, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - كشفت لقطات فيديو مروعة لحظات محاولة بلطجيين ملثمين من أصول إفريقية الملثمين السطو المسلح على صاحب سيارة مرسيدس فاخرة داخل محطة خدمات "7-Eleven".
وخلال المحاولة، طعن الملثمان ضحيتهما في رقبته بجنوب بريزبن مساء الثلاثاء الماضي.
وتظهر لقطات كاميرات المراقبة الرجل وهو يملأ خزان سيارته بالوقود قبل أن يقترب منه رجلان يرتديان ملابس سوداء وسترات بأوقية رأس وطلبا منه مفتاح سيارته.
وقاتل الرجل ببسالة مدافعا عن سيارته فيما لاذت صديقته بالفرار.
كشفت لقطات فيديو مروعة لحظات محاولة اثنين من البلطجية الملثمين السطو المسلح على سائق سيارة بهدف سرقة سيارته الفاخرة طراز مرسيدس داخل محطة خدمات "7-Eleven".
واستل أحد الرجلين سكينا وضرب الرجل في عنقه مما دفعه إلى الجري للحظات وهو ينزف قبل أن يعود بعد لحظات مجددا لمواجهة الملثمين.
وخاف الثنائي في نهاية المطاف ولاذا بالفرار.
تظهر لقطات كاميرات المراقبة الرجل وهو يملأ خزان سيارته بالوقود قبل أن يقترب منه رجلان يرتديان ملابس سوداء وسترات بأغطية رأس وطلبا منه مفتاح سيارته
لكن بعدها بدقائق، أحاط الرجلان بسيارة "تويوتا ياريس" في شارع قريب واستطاعا سرقتها بعد أن أجبرا السائق على الخروج من السيارة بعد ضربه في رأسه.
ووُصفت السيارة بأنها تويوتا ياريس حمراء 2006 تحمل ترخيصا من كوينزلاند رقم 180-WVP.
ووُصف الرجلان بأنهما إفريقيان في منتصف العشرينيات من عمرهما.
تابعونا
أحدث الأخبار - أستراليا
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 30
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- في أستراليا.. ملثمان إفريقيان يطعنان سائق مرسيدس في الرقبة
- قاضٍ أسترالي يسخر من سليم مهاجر
- ممثلة استرالية تتهم جيفري راش بارتكاب سلوك جنسي مشين
- وزير الخزانة يزف بشرى سعيدة لموازنة أستراليا
- أستراليا: مطار هوبارت يئن تحت تدفق السائحين الى تزمانيا
- استراليا تعتمد علاجاً فعالاً جديداً للسرطان
- استراليا ترفض اتفاق الهجرة العالمي ونيوزلندا توافق عليه
- بعد ليلة جنسية مع شقراء.. مساعد نائب رئيس وزراء أستراليا يتقدم باستقالته
- أستراليا: سباق بين الحكومة والمعارضة على السخاء بمليارات الدولارات عشية الانتخابات
- أستراليا: مكافحة الفساد تداهم مكاتب حزب العمال في نيو ساوث ويلز
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)