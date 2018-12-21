وارين موندين: حزب العمال عدو فقراء أستراليا

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - يواجه حزب العمال الأسترالي الكثير من الانتقادات على خلفية خطة ضريبية يعتقد أنها ستصب في صالح الأغنياء وتتجاهل أصحاب الدخول المتوسطة والفقيرة.

ويبدو حزب العمال وكأنه يعاقب المهنيين والممرضات الراغبين في شراء منزل للاستثمار فيه بما يزيد دخلهم بعد التقاعد.

وتعهد قائد المعارضة بيل شورتن إذا فاز حزب العمال بالانتخابات القادمة أن يلغي ظاهرة الاقتراض الاستثماري السلبي.

وبالرغم من تراجع القطاع العقاري بشكل حاد في سيدني وملبورن، يرغب حزب العمال في التخلص من الإعفاءات الضريبية المرتبطة بشراء عقارات بعد تاريخ معين في 2019.

وارين موندين، الذي كان رئيسا وطنيا لحزب العمال عامي 2006 و2007 قال إن السياسة برمتها تلحق الضرر بأصحاب الدخول المنخفضة والمتوسطة.

وأضاف في تصريحات لراديو "2 جي بي" الخميس: "إنهم دائما يفضلون الأثرياء".

موندين، الذي ينتمي لسكان أستراليا الأصليين، وترعرع بشمال نيو ساوث ويلز أثناء الستينيات قال إن حزب العمال حول الطبقة العاملة إلى "عدو".

وواصل: "الحقيقة أن 75% من الأشخاص الضالعين الاقتراض الاستثماري السلبي ويشترون المنازل بغرض الاسثمار هم من فئات الممرضات والمهنيين والعاملين وعمال المصانع والشرطة.