تحذيرات من موجة حرارة تضرب أستراليا بعد الكريسماس

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تضرب موجة حارة أستراليا الأسبوع المقبل في أعقاب الكريسماس تمتد من بروم إلى ملبورن.

ومن المنتظر أن تشهد جنوب أستراليا ذروة تلك الموجة بدرجة حرارة 45 سلزيوس.

وأصدر مكتب الأرصاد تحذيرا من موجة حارة تمتد 3 أيام تضرب المناطق الداخلية على امتداد أستراليا بدءا من الكريسماس حتى 28 ديسمبر.

وتتراوح شدة درجات الحرارة من شديدة إلى منخفضة وتشمل شمال ووسط غرب أستراليا، وجنوب أستراليا وشمال فكتوريا وجنوب نيو ساوث ويلز في فترة ما بعد عطلة الكريسماس.

ومن المنتظر أن تبلغ درجة الحرارة في ملعب الكريكيت بملبورن 32 سلزيوس في "يوم الملاكمة"، لكن أجزاء من جنوب أستراليا ستشهد ارتفاعا يصل إلى 45 درجة سلزيوس.

وتشير التوقعات إلى أن الحرارة في أديلايد ستبلغ 37 درجة سلزيوس في يوم الملاكمة، و41 درجة الخميس و38 درجة الجمعة.

وقالت خبيرة الأرصاد الجوية إن الخميس سيكون اليوم الأكثر سخونة في معظم أرجاء البلاد.

وتابعت: "في بعض المواقع بجنوب أستراليا، ستتجاوز درجة الحرارة 45".

وقال خبير الأرصاد مايكل إفرون إن نظام الضغط العالي سوف يبدأ في التكوين فوق فيكتوريا السبت.