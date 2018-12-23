استراليا

اخبار الجالية اللبنانية والعربية

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

مختارات استرالية

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | استراليا | دراسة بحثية: أثرياء أستراليا يتهربون من الضرائب بتلك الطريقة
المصنفة ايضاً في: استراليا

دراسة بحثية: أثرياء أستراليا يتهربون من الضرائب بتلك الطريقة

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 157
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
دراسة بحثية: أثرياء أستراليا يتهربون من الضرائب بتلك الطريقة

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تؤدي عملية خلط ضريبة الدخل التي يقوم بها بعض أثرياء أستراليا من خلال استخدام أوصياء إلى حرمان الدولة من مليارات الدولارات من الدخل الضريبي، بحسب ما كشفه بحث مستقل أشرف عليه مكتب الضرائب.

 

وأجرى البحث مجموعة من خبراء الاقتصاد والمحاسبة وحذرت النتائج من أن تخفيض الضرائب قد يزيد الأمور سوءا لا سيما وأن المواطنين الأثرياء يحاولون تقليص الأعباء الضريبية بشكل متزايد.

 

وقال القائمون على الدراسة: "يعتمد بعض دافعي الضرائب على أوصياء لتقليص أعبائهم الضريبية".

 

وأظهرت النتائج أن تنسيق عمليات خلط ضريبية يصب في مصلحة أثرياء أستراليا.

 

وفي بعض الحالات، ترتبط الممارسة بترتيبات أوصياء ثروة معقدة.

 

وبدأ العمل في التقرير عام 2016 وتم تسليم نتائجه إلى مكتب الضرائب الأسترالي في أكتوبر العام الماضي ونشرت نتائجه بموجب قوانين حرية المعلومات هذا الشهر.

 

وأمر مكتب الضرائب الأسترالي بتنفيذ التقرير في إطار سعيه للبحث عن حلول لمسألة الأوصياء التي تستغل للهروب من الالتزامات الضريبية.

 

وقدرت الدراسة البحثية حجم الأموال التي تخضع لحماية الأوصياء للهروب من الضرائب من 672 مليون دولار إلى 1.2 مليار دولار سنويا وسط احتمالات بتجاوزها العديد من المليارات.

 

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - أستراليا

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)