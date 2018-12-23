دراسة بحثية: أثرياء أستراليا يتهربون من الضرائب بتلك الطريقة

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تؤدي عملية خلط ضريبة الدخل التي يقوم بها بعض أثرياء أستراليا من خلال استخدام أوصياء إلى حرمان الدولة من مليارات الدولارات من الدخل الضريبي، بحسب ما كشفه بحث مستقل أشرف عليه مكتب الضرائب.

وأجرى البحث مجموعة من خبراء الاقتصاد والمحاسبة وحذرت النتائج من أن تخفيض الضرائب قد يزيد الأمور سوءا لا سيما وأن المواطنين الأثرياء يحاولون تقليص الأعباء الضريبية بشكل متزايد.

وقال القائمون على الدراسة: "يعتمد بعض دافعي الضرائب على أوصياء لتقليص أعبائهم الضريبية".

وأظهرت النتائج أن تنسيق عمليات خلط ضريبية يصب في مصلحة أثرياء أستراليا.

وفي بعض الحالات، ترتبط الممارسة بترتيبات أوصياء ثروة معقدة.

وبدأ العمل في التقرير عام 2016 وتم تسليم نتائجه إلى مكتب الضرائب الأسترالي في أكتوبر العام الماضي ونشرت نتائجه بموجب قوانين حرية المعلومات هذا الشهر.

وأمر مكتب الضرائب الأسترالي بتنفيذ التقرير في إطار سعيه للبحث عن حلول لمسألة الأوصياء التي تستغل للهروب من الالتزامات الضريبية.

وقدرت الدراسة البحثية حجم الأموال التي تخضع لحماية الأوصياء للهروب من الضرائب من 672 مليون دولار إلى 1.2 مليار دولار سنويا وسط احتمالات بتجاوزها العديد من المليارات.