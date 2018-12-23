تحذير: مصير اليابان ينتظر أستراليا

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - يواجه الاقتصاد الأسترالي مخاطر بإمكانية التحول إلى النموذج الياباني بعد تضاؤل متوسط النمو الاقتصادي خلال العقد الماضي إلى أبطأ مستوى منذ 1984 كما تعاني الدولة من التضخم على نحو لم تشهده منذ أيام "البيتلز".

وقال شين أوليفر، كبير الاقتصاديين في "إيه إم بي كابيتال إنفستورز" الذي يقع مقره في سيدني: "إذا ترسخ هذا الاتجاه، من الصعب أن نكسره مثلما حدث في اليابان".

وتابع: "لم نصل بعد إلى درجة السوء الاقتصادي لليابان لأنهم يعانون من الانكماش و0% في معدل النمو، لكن ثمة خطورة إذا ظلت أستراليا على هذا النحو، أن تتفاقم الأمور".

ورغم زيادة النمو الاقتصادي هذا العام في أستراليا وانخفاض معدل البطالة، لكن ضعف الاقتصاد يتجلى في ركود الأجور وانخفاض معدلات الفائدة.

ويقبل الأستراليون بزيادة زهيدة في الأجور تناهز نصف نسبة 4% التي شهدها العقد الماضي.

ويرجع ذلك إلى أن الأستراليين يفضلون تأمين وظائفهم ويخشون فقدها إذا زادت ضغوط زيادة الأجور.

يذكر أن ذلك دفع البنك المركزي الأسترالي إلى الإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 1.5% لأكثر من عامين في محاولة لدفع الشركات إلى زيادة الأجور.

وأصبحت أستراليا ضحية لنجاحها الخاص، حيث لم تستثمر قدرتها على الهروب من الركود على مدى 27 عاما.

وأشار أوليفر إلى أن حدوث ركود قد يحفز أي دولة لإجراء إصلاحات اقتصادية أعمق وبالتالي يزيد النمو لكن أستراليا شعرت باطمئنان زائد عن الحد.