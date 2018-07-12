- أستراليا تكشر عن أنيابها للسائقين المخالفين في موسم الكريسماس
- تحذير: مصير اليابان ينتظر أستراليا
- دراسة بحثية: أثرياء أستراليا يتهربون من الضرائب بتلك الطريقة
- «قارئة الفنجان» لتوقعات سنة 2019
- «8 آذار» تتهم باسيل بإفشال تشكيل الحكومة
- «قتالٌ سياسي» على «الوزير الملك» يؤخّر ولادة الحكومة في لبنان
- لا حكومة قبل الميلاد وربما ليس قبل رأس السنة
- لبنان: التفاصيل تعيد الحكومة خطوة إلى الوراء
- توقعات الأبراج ليوم December 23, 2018
- ما مفاجأة ترامب المقبلة…
- عبدالرحيم مراد عرّاب "سنّة حزب الله" الذي لا يقبّل يده أحد
- روبوتات تهمش العمال.. هل تصل ثورة السترات الصفراء لأمازون؟
- والد ناشطة معتقلة بالسعودية يدعو إلى التحرك لوقف تعذيب المعتقلات
- قتلى وحرائق واعتقالات.. احتجاجات السودان تدخل يومها الرابع
- الصراع على سورية صراع على الجغرافيا قبل السياسة
- اللقاء التشاوري سحب تسمية عدرا
- جبران باسيل يتلاعب بالحقائب والأسماء
- حكومةُ السياسة لحزب الله والأرباحُ للحريري وباسيل
- 15 دقيقة بين كرامي وعدرا أفضت الى قرار مفاجئ!
- وزير الدفاع البريطاني: البحر الأسود ليس ملكًا لروسيا
- أردوغان عن عملية شرق الفرات: الموقف الأمريكي الأخير دفعنا للتريث لفترة
- فشل دو ميستورا لــيس شخصياً إنما أُمميّاً؟
- عِقَد أم مناورات ... و"وينك يا عدرا" ؟
- الحكومة في دوامة «الثلث المعطّل» والــحقائب.. و«التشاوري» لعدرا: معنا أم لا؟
- "التشاوري" فشل في اقناع عدرا من الالتقاء به
- جسر جل الديب لن يكون هدية العيد... إلى متى؟
- لقاء «المنكوبين»: وزيرُنا «قيد الدرس»!
- حال اللقاء التشاوري.. رضينا بـ عدرا.. وعدرا ما رضي فينا
- تحذير.. أمراض خطيرة مصدرها حمامات السباحة
- هذه العلامات تدل على أنك لا تعتني بنفسك كما يجب
- هل المتزوجون أكثر سعادة من غيرهم؟
- تحذيرات من موجة حرارة تضرب أستراليا بعد الكريسماس
- وارين موندين: حزب العمال عدو فقراء أستراليا
- تجدُّد «التناتش» على الحقائب يهدِّد التأليف!
- الحكومة: خلاف على عدرا والحقائب
- بطولة إنكلترا: ليفربول يضمن صدارة الميلاد بفوز على ولفرهامبتون
- الأعراف المضافة إلى اتفاق الدوحة: رئيس مكلّف يتفرّج... وتوقيع بـ«الحبر السري»
- «اللقاء التشاوري» سلّم بتوزير عدرا: ملتزمون بمبادرة عون
- دعم القروض السكنية: المصارف تماطل!
- صفقة داخلية وضغوط خارجية حلّتا عقدة الحكومة اللبنانية
- «اليونيفيل» لإسرائيل: هاتوا تفويضاً جديداً... لنواجه
- توقعات الأبراج ليوم December 22, 2018
- حدث في مثل هذا اليوم December 22, 2018
- «ساعات ثقيلة» في بيروت قبل ولادة الحكومة الجديدة
- أي فوضى فعلها ترمب؟
- "زوبعة" اتهامات تلاحق الوزير المفترض جواد عدرا
- لِماذا تَختَلِف الاحتِجاجات التي يُواجهها الرئيس البشير وسُلطَته حاليًّا عَن كُل نَظيراتِها السَّابِقَة؟ وهَل جاءَت زيارته لدِمشق مُحاولة إنقاذ مُتأخِّرَة لأوضاعٍ داخليّةٍ مُتَفَجِّرةٍ؟ وكيفَ فَشِلَت خِياراته في الانْضِمام إلى تَحالُف حرب اليمن في إخراج السودان مِن أزمَتِهِ الاقتصاديّة الطَّاحِنَة؟
- يعقوبيان تتقدم بإخبار بعد كلام باسيل: لو كنا في دولة لكان القضاء تحرك واستقال الوزير!
- صباح الجمعة: الحكومة خلال ساعات واستنفار امني جنوباً... "انتصار وهمي"
- سوريا .. إلى أين؟
مختارات استرالية
-
-
-
-
-
وارين موندين: حزب العمال عدو فقراء أستراليا ...الكاتب:
-
في أستراليا.. ملثمان إفريقيان يطعنان سائق مرسيدس ...الكاتب:
-
-
وزير الخزانة يزف بشرى سعيدة لموازنة أستراليا ...الكاتب:
-
بعد ليلة جنسية مع شقراء.. مساعد نائب ...الكاتب:
-
أستراليا: اللاجئون أرسلوا إلى عائلاتهم 5 ملايين ...الكاتب:
-
-
-
-
منظمات علمانية تحذر: القانون الأسترالي الجديد يحمي ...الكاتب:
-
أستراليا: برنامج موريسون الصحي يستحق الفوز بجائزة ...الكاتب:
-
-
أستراليا: بالفيديو.. لحظة اعتداء عصابة الأفارقة على ...الكاتب:
-
-
هوبارت الأعلى تكلفة للإيجار في أستراليا ...الكاتب:
-
حزب العمال الأسترالي يتعهد بإسقاط خطة لتغيير ...الكاتب:
أستراليا تكشر عن أنيابها للسائقين المخالفين في موسم الكريسماس
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - من المقرر أن تخرج الشرطة الأسترالية بأعداد كبيرة في الشوارع لاستهداف السائقين الذين يتجاوزون السرعة المقررة ويشتتون أنفسهم أثناء القيادة.
يأتي ذلك في وقت يتزامن مع كثافة العطلات في موسم عيد الميلاد.
وشهدت نيو ساوث ويلز وغرب أستراليا وإقليم العاصمة الأسترالية الجمعة تطبيقا مضاعفا للغرامات وإضافة النقاط السلبية ويستمر ذلك حتى نهاية ليلة رأس السنة الجديدة.
وبينما تكلف الأخطاء العادية السائقين ثمنا باهظا في هذا الوقت من العام، تتجاوز السلطات عن بعض القواعد من أجل تخفيف الضغط على الطرق الأسترالية.
ينبغي على أصحاب السيارات عند المنعطفات إفساح الطريق لمرور السيارات
القواعد المرورية صريحة في هذا الشأن حيث ينبغي لأصحاب السيارات إفساح الطريق من الناحية اليمنى، لكن ذلك قد يسبب إرباكا عند المنعطفات المرورية.
لذلك يتعين على السائقين عند المنعطفات إفساح الطريق لمرور السيارات.
ويتكبد المخالفون لتلك القاعدة في إقليم العاصمة الأسترالية غرامة ٤٧٤ دولارا وإضافة ٣ نقاط سلبية، مع مضاعفة ذلك خلال تلك الفترة الاستثنائية.
وتبلغ غرامة المخالفين في جنوب أستراليا ٤٢٨ دولارا و٣ نقاط سلبية، بينما تناهز ١٥٠ دولارا في غرب أستراليا، و١٦٣ دولارا وثلاثة نقاط سلبية في ولاية تسمانيا .
أما سائقو نيو ساوث ويلز فتبلغ الغرامة المقررة ٣٣٧ دولارا إذا خالفوا القاعدة مع إضافة ٣ نقاط سلبية.
وتصل الغرامة في كوينزلاند إلى ٣٩١ دولارا وثلاث نقاط سلبية.
وفي فيكتوريا، تبلغ قيمة الغرامة ١٦١ دولارا وإضافة ثلاث نقاط سلبية
شهدت نيو ساوث ويلز وغرب أستراليا وإقليم العاصمة الأسترالية الجمعة تطبيقا مضاعفا للغرامات والنقاط السلبية ويستمر ذلك حتى نهاية ليلة رأس السنة الجديدة
تابعونا
أحدث الأخبار - أستراليا
-
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
-
الكاتب:
صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)
أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)
- زواج المتعة لممارسة الجنس بالحلال 176
- بالصور والفيديو: الناشطة المصرية علياء المهدي وناشطات ''فيمن FEMEN'' يتعرّين احتجاجاً على الدستور المصري 117
- ابشروا ياشعب مصر ستقتلون مرسى كما قالت نبوءات نوستراداموس 52
- بالصور: 26 رجل يتذكرون أفضل الحركات الجنسية التي أمتعتهم بها النساء خلال رحلتهم مع الجنس !! 33
- ابو اسحاق الحوينى مدلس كذاب فاحذروه 30
- متخصصون يجيبون على أسئلة جنسية محرجة : الممارسة من الخلف والجنس الفموي والجنس وقت الدورة الشهيرة وانزلاق القضيب!! 27
- بالصور والفيديو.. الفنانة مروى عارية في فيلم "احاسيس". 22
- حسن البنا مؤسس الجماعة.. بين اليهودية والماسونية 21
العنكبوت الالكتروني
العنكبوت الالكتروني - اخبار, مقالات ومنوعات.
سيدني - استراليا
- أستراليا تكشر عن أنيابها للسائقين المخالفين في موسم الكريسماس
- تحذير: مصير اليابان ينتظر أستراليا
- دراسة بحثية: أثرياء أستراليا يتهربون من الضرائب بتلك الطريقة
- تحذيرات من موجة حرارة تضرب أستراليا بعد الكريسماس
- وارين موندين: حزب العمال عدو فقراء أستراليا
- في أستراليا.. ملثمان إفريقيان يطعنان سائق مرسيدس في الرقبة
- قاضٍ أسترالي يسخر من سليم مهاجر
- ممثلة استرالية تتهم جيفري راش بارتكاب سلوك جنسي مشين
- وزير الخزانة يزف بشرى سعيدة لموازنة أستراليا
- أستراليا: مطار هوبارت يئن تحت تدفق السائحين الى تزمانيا
عدد التعليقات: (0 منشور)
إكتب تعليق
- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع
- (سياسة نشر التعليقات)