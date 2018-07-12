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أستراليا تكشر عن أنيابها للسائقين المخالفين في موسم الكريسماس

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
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استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - من المقرر أن تخرج الشرطة الأسترالية بأعداد كبيرة في الشوارع لاستهداف السائقين الذين يتجاوزون السرعة المقررة ويشتتون أنفسهم أثناء القيادة.

 

يأتي ذلك في وقت يتزامن مع كثافة العطلات في موسم عيد الميلاد.

 

وشهدت نيو ساوث ويلز وغرب أستراليا وإقليم العاصمة الأسترالية الجمعة تطبيقا مضاعفا للغرامات وإضافة النقاط السلبية ويستمر ذلك حتى نهاية ليلة رأس السنة الجديدة.

 

وبينما تكلف الأخطاء العادية السائقين ثمنا باهظا في هذا الوقت من العام، تتجاوز السلطات عن بعض القواعد من أجل تخفيف الضغط على الطرق الأسترالية.

 

 

ينبغي على أصحاب السيارات عند المنعطفات إفساح الطريق لمرور السيارات

 

القواعد المرورية صريحة في هذا الشأن حيث ينبغي لأصحاب السيارات إفساح الطريق من الناحية اليمنى، لكن ذلك قد يسبب إرباكا عند المنعطفات المرورية.

 

لذلك يتعين على السائقين عند المنعطفات إفساح الطريق لمرور السيارات.

 

ويتكبد المخالفون لتلك القاعدة في إقليم العاصمة الأسترالية غرامة ٤٧٤ دولارا وإضافة ٣ نقاط سلبية، مع مضاعفة ذلك خلال تلك الفترة الاستثنائية.

 

وتبلغ غرامة المخالفين في جنوب أستراليا ٤٢٨ دولارا و٣ نقاط سلبية، بينما تناهز ١٥٠ دولارا في غرب أستراليا، و١٦٣ دولارا وثلاثة نقاط سلبية في ولاية تسمانيا .

أما سائقو نيو ساوث ويلز فتبلغ الغرامة المقررة ٣٣٧ دولارا إذا خالفوا القاعدة مع إضافة ٣ نقاط سلبية.

 

وتصل الغرامة في كوينزلاند إلى ٣٩١ دولارا وثلاث نقاط سلبية.

 

وفي فيكتوريا، تبلغ قيمة الغرامة ١٦١ دولارا وإضافة ثلاث نقاط سلبية

 

 

شهدت نيو ساوث ويلز وغرب أستراليا وإقليم العاصمة الأسترالية الجمعة تطبيقا مضاعفا للغرامات والنقاط السلبية ويستمر ذلك حتى نهاية ليلة رأس السنة الجديدة

 

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