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شركة أسترالية تجبر متدربين على العمل ضعف الوقت المسموح به قانونيا
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - قامت شركة أسترالية بالاستعانة بخدمات ١٧ متدربا والتنقل بينهم بدون توظيف أي منهم.
شركة أخرى جعلت متدربين يعملون ضعف الوقت المسموح به قانونيا.
وكشفت تقارير أن شركة أسترالية ثالثة أجبرت متدربا على العمل لمدة ٦٠ ساعة كل أسبوعين.
القليل من أصحاب الأعمال يستفيد من مبادرة حكومة موريسون التي تستهدف مكافحة بطالة الشباب تحت مسمى "طريق وظائف الشباب".
وتكبد دافعو الضرائب أكثر من ٢.٥ مليون دولار للإعلان عن البرنامج المذكور موسم ٢٠١٧-١٨ رغم أنه لم يتم التعاقد إلا مع ٢٠٪ من الشركات المطلوبة لتحقيق الهدف المنشود.
ويعاني البرنامج الذي تبلغ موازنته ٨٤٠ مليون دولار من أجل تحقيق هدف توفير فرص عمل لحوالي ١٢٠ ألف من الأستراليين الضعفاء في فترة ٤ سنوات.
وزيرة التوظيف الفيدرالية كيلي أودوير التي أشرفت على البرنامج في أغسطس الماضي بدلا من ميتشاليا كاش ما زالت متمسكة بالمبادرة زاعمة أن البرنامج حقق نجاحا أكثر من محاولات سابقة مشابهة لكن إحصائيات صادرة من مجلس الشيوخ تدحض هذا الادعاء.
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سيدني - استراليا
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