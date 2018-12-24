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بالأرقام.. هكذا ستكون درجات الحرارة في أستراليا خلال الكريسماس
استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - يسود طقس حار معظم أنحاء أستراليا في الكريسماس حيث تقترب درجات الحرارة في بعض المناطق من مستوى 50 درجة سلزيوس.
هؤلاء الذين يحلمون بالاحتفال بالكريسماس على الشاطئ سوف تتحقق أمنيتهم لا سيما وأن موجة من الضغط العالي تغطي كامل البلاد مما سيجعل الظروف الجوية الثلاثاء شديدة الحرارة.
الاستثناء الوحيد لتلك الموجة الحارة سيحدث في أقصى شمال كوينزلاند.
موجة من الضغط العالي تغطي كامل أرجاء أستراليا تقريبا
ومن المتوقع أن تتزايد درجة الحرارة في معظم أنحاء أستراليا عن المستوى المتوسط لا سيما في الأجزاء الجنوبية من البلاد التي سوف تزيد عن المعتاد بمقدار يتراوح بين 8 إلى 10 درجات سلزيوس.
شاطئ بونداي اليوم الاثنين
وتواصل ولاية غرب أستراليا الموجة الحارة وسط توقعات أن تصل درجة الحرارة في "ماربل بار" بمنطقة "بيبارا" مستوى 47 درجة سلزيوس في الكريسماس و48 درجة في يوم الملاكمة.
وعلاوة على ذلك، ستصل الحرارة في فيتزوري بمنطقة كمبرلي إلى أعلى مستوى لها في ديسمبر على الإطلاق بحيث تبلغ 47 درجة سلزيوس لتكسر الرقم القياسي المسجل في 8 ديسمبر (46.5 سلزيوس).
كما سترتفع الحرارة في كثير من أجزاء وسط أستراليا إلى أكثر من 40 درجة في الكريسماس، حيث ستبلغ في "أليس" حوالي 41 درجة، وبيردسفيل 42 درجة وكوبر بيدي 41 درجة.
معظم أجزاء الساحل الشرقي لأستراليا تشهد سطوعًا للشمس في الكريسماس
ومن المقرر أن يشهد معظم أرجاء الساحل الشرقي لأستراليا ظروفا جوية لطيفة حيث ستبلغ درجة الحرارة في سيدني وبريزبن 29.
وتشير التوقعات إلى أن أقصى غرب ولاية نيو ساوث ويلز ستكون المنطقة الأكثر حرارة بالولاية الكريسماس ويوم الملاكمة.
كما يستمتع سكان ملبورن بدرجة حرارة 26 سلزيوس بعد أن انتهت الموجة الحارة في موندا التي لامست 34 سلزيوس.
قضاء الكريسماس على الشاطئ عادة سنوية للعديد من الأستراليين والزائرين
معظم أرجاء أستراليا ستشهد موجة حارة في الكريسماس
وفي كانبيرا يتوقع وصول درجة الحرارة إلى 33، مقابل 35 في أديلايد و35 في بيرث.
ورغم أن الحرارة في هوبارت لن تتجاوز 22 درجة لكن التوقعات تشير إلى سطوع الشمس بدءا من 5.30 صباحا لمدة 17 ساعة.
وفيما يلي تفصيل كامل بدرجات الحرارة المتوقعة في أنحاء أستراليا خلال الكريمساس والأيام التالية له:
CHRISTMAS WEATHER FORECAST
SYDNEY
Christmas Day: Min 17, Max 29, Sunny
Boxing Day: Min 19, Max 29, Sunny
Thursday: Min 19, Max 30, Sunny
Friday: Min 20, Max 32, Sunny
Saturday: Min 22, Max 32, Sunny
ADELAIDE
Christmas Day: Min 18,Max 35, Sunny
Boxing Day: Min 17, Max 35, Sunny
Thursday: Min 21, Max 41, Very hot
Friday: Min 24, Max 35, Partly cloudy
Saturday: Min 19, Max 35, Cloudy
BRISBANE
Christmas Day: Min 18, Max 29, Sunny
Boxing Day: Min 18, Max 29, Sunny
Thursday: Min 19, Max 29, Cloudy
Friday: Min 21, Max 29, Partly cloudy
Saturday: Min 21, Max 31, Cloudy
CANBERRA
Christmas Day: Min 14, Max 33, Sunny
Boxing Day: Min 16, Max 35, Sunny
Thursday: Min 16, Max 37, Sunny
Friday: Min 19, Max 38, Hot and sunny
Saturday: Min 20, Max 39, Hot, sunny
MELBOURNE
Christmas Day: Min 17, Max 26, Sunny
Boxing Day: Min 16, Max 26, Sunny
Thursday: Min 16, Max 36, Cloudy
Friday: Min 22, Max 32, Cloudy
Saturday: Min 18, Max 27, Cloudy
PERTH
Christmas Day: Min 20, Max 35, Sunny
Boxing Day: Min 18, Max 28, Sunny
Thursday: Min 17, Max 27, Sunny
Friday: Min 15 Max 27, Cloud clearing
Saturday: Min 15, Max 26, Sunny
HOBART
Christmas Day: Min 15, Max 22, Cloudy
Boxing Day: Min 11, Max 20, Cloudy
Thursday: Min 13, Max 27, Shower
Friday: Min 17, Max 28, Poss shower
Saturday: Min 15, Max 24, Cloudy
DARWIN
Christmas Day: Min 28, Max 34, Possible storm
Boxing Day: Min 26, Max 33, Storms
Thursday: Min 27, Max 33, Storms
Friday: Min 27, Max 32, Shower or two
Saturday: Min 27, Max 33, Shower
Source: Bureau of Meteorology
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