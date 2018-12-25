الطاقة تشعل الحرب بين ائتلاف أستراليا وحكومة نيو ساوث ويلز

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - اندلعت حرب حامية الوطيس بشأن التغير المناخي وسياسة الطاقة بين حكومتي نيو ساوث ويلز والائتلاف الفيدرالي.

يأتي ذلك بعدما تبنت غلاديس برجكليان، رئيسة حكومة نيو ساوث ويلز، موقفا متحديا للنأي بنفسها عن السياسات الفيدرالية لرئيس الوزراء سكوت موريسون.

وبينما تستعد الحكومتان لخوض غمار حملات انتخابية، قام وزير الطاقة بنيو ساوث ويلز دون هاروين بالهجوم على حكومة موريسون متهما إياها بكونها "خارج الاتصال" في سياسة الطاقة والمناخ، مطالبا بضرورة تغيير المسار.

وساندت برجكليان تعليقات وزيرها حيث دعت الحكومة الفيدرالية بتطوير سياسة طاقة وطنية تطمئن المستثمرين.

وتابعت: "نرغب أن يكون لدينا استثمارات قوية في الطاقة التقليدية وكذلك المتجددة، ونحتاج إلى امتلاك سياسة معيارية على امتداد أستراليا تحقق ذلك المأرب".

ومع وجود ثلاثة شهور فحسب تفصلنا عن انتخابات الولاية في مارس، يتم تفسير تعليقات برجكليان باعتبارها محاولة للنأي بالفرع الليبرالي لنيو ساوث ويلز عن المناخ السام الذي يقوض الحزب الفيدرالي والذي تسبب في الإطاحة برئيس الحكومة السابق مالكولم تيرنبول.

وذكرت برجكليان أنه في الوقت الذي قامت فيه الحكومة الفيدرالية بتغيير سياسة الطاقة مرات عديدة، لم تفعل الولاية ذلك.

وأردفت: "أؤيد تصريحات وزير الطاقة لأنها تتسق مع سياسة حكومتنا".

وقال هاروين: "أشعر بخيبة أمل شديدة من تصرفات الحكومة الفيدرالية".