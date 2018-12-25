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مبيعات قياسية متوقعة يوم الـ Boxing Day في استراليا
الأستراليون سيصرفون حوالي 2.49$ مليار دولار يوم الـ Boxing Day.
بعد أن صرف الأستراليون ما وصل إلى 50$ مليار دولار على الهدايا والمأكولات قبل عيد الميلاد توقعت جمعية تجار أستراليا National Retail Association أن تصل مبيعات يوم الـ Boxing day أي اليوم الذي يلي يوم الميلاد إلى 2.49$ مليار مع ازدياد العروض والخصومات في المحلات التجارية على اختلافها.
وبحسب مديرة الجمعية Dominique Lamb فإنّ موسم عيد الميلاد في العام الجاري هو الموسم الذي يتوقع ان يكون الأكثر ازدحاماً في الاسواق في حين ستكون الطائرات ذاتية القيادة Drones أكثر المنتجات شعبية بحسب التوقعات.
واليوم نشرت الجمعية عدة نصائح للمتسوقين الذين سيهرعون للأسواق للحصول على افضل العروض وهي:
*استخدموا وسائل النقل العام لتجنب ازدحام مواقف السيارات في مراكز التسوق.
*احضار زجاجة مياه للسوق لتجنب الاصابة بالجفاف.
*ارتدوا ملابس مريحة خاصة أحذية تساعدكم على المشي.
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سيدني - استراليا
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