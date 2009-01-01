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المصنفة ايضاً في: استراليا, منوعات

أستراليا.. التوأمتان الأكثر تطابقاً تعتزمان الزواج من رجل واحد

آخر تحديث: منذ 52 من الدقائق
المصدر: صحيفة الشرق الاوسط اللندنية
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 145
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أستراليا.. التوأمتان الأكثر تطابقاً تعتزمان الزواج من رجل واحد

كشفت التوأمتان الأكثر تطابقاً في العالم أنهما تعتزمان الزواج من رجل واحد تعرفتا عليه منذ 6 سنوات.

وحسب صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، فقد أعلنت التوأمتان الأستراليتان آنا ولوسي دي سينكي (33 عاماً)، عن رغبتهما في الزواج من صديقهما المشترك بن بايرن، وأشارتا إلى أن القوانين التي تمنع تعدد الزوجات تقف عائقاً أمام هذه الرغبة.

ونشرت التوأمتان مقطع فيديو لهما على موقع التواصل الاجتماعي «إنستغرام» قالتا فيه: «لدينا مشكلة فريدة من نوعها ونأمل في الحصول على حل لها. نريد أن نتزوج من رجل واحد».

بالإضافة إلى ذلك، تحدثت التوأمتان في أحد البرامج التلفزيونية الأسترالية قبل أيام، عن مشكلتهما وقالتا: «القانون في أستراليا يمنعنا من الزواج من بايرن، إذن ماذا نفعل؟».

وقد أثارت قضية التوأمتين موجة من التعاطف والتفاعل معهما على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تمت مشاركة مقاطع الفيديو الخاصة بهما على نطاق واسع في محاولة للبحث عن حل لمشكلتهما.

المصدر: صحيفة الشرق الاوسط اللندنية

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