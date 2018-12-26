مفاجأة خطيرة تهز أستراليا.. مطار سيدني يسبح على بركة مياه سامة

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تقبع بركة من المياه السامة أسفل مطار سيدني.

وتحتوي البركة المذكورة على بعض من أكبر مستويات الكيماويات السامة في المنطقة الشرقية الساحلية لأستراليا.

وجاء ذلك وفقا لنتائج اختبار تم إخفاؤها عن عيون العامة بعد تسليمها إلى السلطات قبل ستة أعوام.

يذكر أن المطار يعد أحد أبرز الأماكن التي تتعرض للتلوث بكيماوياتPFAS في أستراليا.

ولكن بالرغم من مرور أكثر من ١٠ سنوات على اختبار مدى التلوث، ما زال الأمر يحيطه غلاف من السرية.

ولكن بموجب قوانين حرية المعلومات، حصلت صحيفة الهيرالد على سلسلة من التقارير السرية من منظمة الخدمات الجوية الأسترالية التي تقدم للمطارات خدمات مكافحة الحرائق.

وأظهر التقرير وجود مستويات تلوث منذرة بالخطر في بركة من المياه أسفل المطار تتدفق من "سنتينيال بارك" إلى " بوتاني باي".

مستويات المواد السامة التي تم اكتشافها تتجاوز الحد الذي تسمح به الإرشادات الصحية بشأن تربة المطار الذي كان سابقا أرضا للتدريب على مكافحة الحرائق.

ويثبت ذلك غياب الشفافية في الإعلان عن معدلات التلوث في أستراليا.