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بالصور.. تفاصيل 24 ساعة مرعبة عاشها سكان برج الحديقة الأولمبية بأستراليا
سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - يشعر كبار المهندسين المعماريين بالاندهاش من كيفية حدوث تصدعات في جدران برج شاهق جديد بالحديقة الأولمبية"أولمبيك بارك"، الذي كلف بناءه 165 مليون دولار وهو الحادث الذي دفع السلطات إلى إخلاء 3000 شخص.
وكان المئات قد تم نقلهم خارج برج "أوبل تاور" الذي يتألف من 38 طابقا يوم الإثنين بجانب إخلاء آلاف آخرين من مبان مجاورة.
وقال السكان إنهم استمعوا إلى أصوات تصدع مصدرها الطابق العاشر بالبرج في الصباح وتصاعدت وتيرة قلقهم في تمام الساعة 2.45 مساء الإثنين.
بعض سكان "أوبل تاور" سُمح لهم بالعودة إلى مساكنهم منتصف الليل عشية الكريسماس
صورة صادمة من داخل المبنى يظهر كومة من الجبس بعد انهيارها وتصدعا بطول الجدار
ووجد رجال الإطفاء ومهندسو الأعمال العامة تصدعا كبيرا على امتداد جدار داعم داخلي بعد تحرك المبنى بمقدار يتراوح من 1 إلى 2 ملليمتر.
وأظهرت صورة صادمة من داخل المبنى كومة من الجبس بعد انهيارها وصدع بطول الجدار.
وقال بعض السكان إن أبواب المبنى شهدت تكدسا رهيبا مما اضطر الشرطة إلى كسرها بمعدات ثقيلة من أجل مساعدة السكان على الهروب.
وما زال سبب هذا الخطأ في المبنى، الذي اكتمل في مارس الماضي وتم افتتاحه في أغسطس غير معروف.
بيد أن خبراء البناء وجهوا انتقاداتهم إلى شركة المقاولات المسؤولة عن تشييد البرج محملين إياها المسؤولية.
من جانبه، قال كريس جونسون، الرئيس التنفيذي لـ "إربان تاسكفورس": "التصدع يثير الذهول نظرا لحداثة المبنى".
وتابع في تصريحات لسيدني مورنينج هيرالد: "إنه أمر مذهل بالنسبة لي أن يحدث شيء كذلك، لا سيما وأن مبنى مثل هذا يفترض أن يكون قد خضع لكافة أنواع الاختبارات والموازين"،
تنويه تم وضعه على باب واحدة من 51 وحدة سكنية اعتبرها المهندسون الحكوميون غير آمنة
قوات خدمات الطوارئ قامت بمرافقة السكان المتضررين إلى مساكنهم لجمع أمتعتهم قبل التوجه إلى مساكن بديلة
تم إجبار السكان على مغادرة المبنى في ظل مخاوف من إمكانية انهيار البرج السكني الذي يتألف من 34 طابقا
واستطرد جونسون أن المشكلة إما أن تكون "خطأ جوهري" يتعلق بكيفية بناء البرج نفسه أو مشكلة في الأرض التي تم البناء عليها.
وتابع: "الخيار الآخر الوحيد هو حدوث تغير ما في الأرض تحت المبنى مما خلق توترات عبر هيكل البرج نفسه".
يذكر أن "أوبل تاور" تم بناؤه على أرض مستصلحة كانت تستخدم كمستنقع، كما أنها تبعد مسافة أقل من 300 متر عن مستنقع آخر.
ودفعت الأزمة حكومة نيو ساوث ويلز إلى إجراء تحقيق طارئ بشأن "الخطوات المقبلة التي ينبغي اتخاذها للتيقن من سلامة هيكل البرج والمبانى المجاورة في أوليمبك بارك".
وقال متحدث باسم وزير التخطيط أنتوني روبرتس إن الوزير قلق جدا بشأن الوضع في "برج أوبل".
وواصل: "بالطبع فإن سلامة المقيمين بالمبنى تأتي في أولويات اهتمامه".
اضطر السكان للنوم على الأرض كمأوى مؤقت في "الجمعية الزراعية الملكية" المجاورة.
لم يتلق السكان تعليمات حاسمة بشأن إمكانية عودتهم إلى منازلهم
جلس السكان الذين تم إخلاؤهم على الكراسي القليلة المتاحة
وتحدث مهندس إنشائي كان قد عمل كمفتش مواقع خلال فترة ازدهار البناء في سيدني عام 2015-16 عن مخالفات ومراوغات ربما تسببت في حدوث ذلك.
وفسر ذلك قائلا: "لقد رأيت بشكل اعتيادي تخطيطا وتنفيذا فقيرين خلال الفترة المحدودة التي عملت فيها مفتشا للمواقع".
تم إخلاء سكان الوحدات السكنية المتضررة ثم مرافقتهم لحزم أمتعتهم
المئات من سكان المبنى تم إخلاؤهم خوفا من انهيار البرج
عمال الإطفاء يحملون معدات خاصة خلال إخلاء المبنى
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سيدني - استراليا
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