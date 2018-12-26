أستراليا.. الجالية الفيتنامية تدعو إلى الاحتشاد للانتقام من بلطجية سودانيين

ملبورن, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تعهد شباب من أصول فيتنامية في أستراليا باتخاذ موقف صارم بعد انتشار فيديو لفيتناميين أكبر سنا يتعرضون للضرب على يد بلطجية سودانيين.

ويظهر الفيديو الصادم أشخاصا يعتقد أنهم أصحاب متاجر يدافعون عن أنفسهم حاملين في أيديهم مقاعد في مواجهة مجموعة من الناس من أصحاب الجذور الإفريقية.

وتُسمع أصوات صرخات وصياح وتحطيم في الوقت الذي تحاول فيه مجموعة من الفيتناميين درء المهاجمين.

وذكرت تقارير أن الهجوم بدأ بعد أن رفض الفيتناميون طلب الأفارقة بإعطائهم سجائر.

وأشعل الفيديو غضب الشباب الفيتناميين الذين تعهدوا بالتجمع معا للانتقام.

يظهر الفيديو أصحاب متاجر بمنطقة “ إس تي ألبانز” التي تبعد ١٥ كم عن منطقة الأعمال المركزية بملبورن يتشاجرون مع بلطجية أمام محلاتهم هذا الأسبوع

ويظهر الفيديو أصحاب متاجر بمنطقة “ إس تي ألبانز” التي تبعد ١٥ كم عن منطقة الأعمال المركزية بملبورن يتشاجرون مع بلطجية أمام محلاتهم هذا الأسبوع.

وقال شاب فيتنامي خلال تدوينة في فيسبوك بعد مشاركة الفيديو: "يا رفاق لا أكتب عادة الكثير من التدوينات ولكن فاض بي الكيل".

واستطرد: " ينبغي أن نقف معا ككتلة واحدة لمواجهة هذا الموقف ومقاتلة هؤلاء الأشخاص الذين يظنون أنهم قادرون على دهسنا".

وتابع الشاب أن تلك المهمة لا يمكن إنجازها بشكل فردي مشجعا أصدقاءه وأتباعه على الوقوف في وجه البلطجية.

وواصل: " إذا كنتم تشعرون بالفخر تجاه مجتمعكم، فدعونا نفعل ذلك معا".

وقال فيتنامي آخر: "حان الوقت لنثبت من نحن، إنها رسالة لكافة الفيتناميين في غرب ملبورن".

فيديو المشاجرة يظهر أصحاب المحلات يحملون مقاعد للدفاع عن أنفسهم