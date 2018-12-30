بدون منزل في العام الجديد.. الغضب يشتعل بين سكان برج أستراليا القابل للانهيار

صورة لبرج أوابل تاور

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - تساءل المئات من سكان برج "أوبال تاور" في سيدني الذي تم إخلاؤه خوفا من انهياره عن كيفية قضاء الأيام العشرة المقبلة بدون الإقامة في وحداتهم السكنية وقاموا بتوجيه أسئلة جادة إلى رئيسة حكومة الولاية.

وقام قائد المعارضة بنيو ساوث ويلز مايكل دالي مجددا بزيارة برج أوبال تاور المهدد بالانهيار متسائلا عن أسباب عدم زيارة رئيسة الحكومة غلاديز برجكليان ووزير تخطيطها للمكان المنكوب.

وأضاف: "العائلات تشعر بالصدمة، ماذا يحدث لسيدني في القرن الواحد والعشرين عندما توجد عائلات غير آمنة داخل منازلها؟وعندما يطرق أشخاص منزلك ويأمرونك بالخروج".

قائد المعارضة بنيو ساوث ويلز مايكل دالي

تم إخبار سكان برج "أوبال تاور" أنهم سيستقبلون العام الجديد بدون منزل بعد إجبارهم على إخلاء شققهم السكنية للمرة الثانية في 4 أيام.

وتحت وطأة شعور بالارتباك والحاجة إلى الإجابة على تساؤلات، عقد بعض من حوالي ٣٠٠ شخص من الذين تم إخلاؤهم مؤتمرا صحفيا ساخنا أمس واجهوا خلاله القائمين على بناء البرج القابل للانهيار المؤلف من ٣٦ طابقا.

وقال أحد السكان إن الجميع تسلل إليهم شعور بالرعب بشأن سلامتهم الشخصية.

وقامت امرأة غاضبة بتوجيه سؤال لمدير المبنى جوليان دويل بشأن متى سيستمر هذا الإخلاء أثناء التحقيقات"

امرأة غاضبة من سكان برج "أوبال تاور"

وتابعت: " أماكن السكن البديلة مروعة مقارنة بوحداتنا السكنية التي ندفع أموالا من أجلها".

واستطردت: " كل منا يملك حيوانات أليفة ولدينا أشياء ثمينة في شققنا من المستحيل نقلها جميعا كما تطلبون منا' ولن يكون أحد مسؤولا عن أي مفقودات'.

وأردفت: " لم يتفوه أحد بشيء وأتساءل إلى أي مدى سننتظر النتائج النهائية وهل يعاملونا بشكل عادل في نهاية المطاف؟

ولفت دويل أنه تحدث إلى المواطنين بصراحة واعتذر عما يحدث.

صورة للمرأة الغاضبة من سكان البرج المهدد بالانهيار مع كلبها الأليف.

صورة لبرج أوبال تاور

سكان البرج المضطربون طُلب مهم إخلاء مساكن وحداتهم السكنية

الأضرار الهيكلية التي لحقت بالطابق العاشر

إخطارات محدثة للسكان