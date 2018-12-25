عصابة إفريقية ترشق شرطة أستراليا بالحجارة

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ملبورن, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - رشقت عصابة إفريقية الشرطة الأسترالية بالحجارة في ملبورن وًأصابت شرطيا أثناء القبض على ستة أشخاص على خلفية مشاجرة ومحاولة سطو بالإكراه.

وكانت الشرطة قد تم استدعاؤها إلى محطة قطار "صن شاين" في أعقاب تقارير حول تجمعات كبيرة من الشباب هناك حوالي الساعة 10:30 مساء الخميس.

وحددت الشرطة شخصين يعتقد بضلوعهما في ذلك عشية الكريسماس وأربعة آخرين ضالعين في حادث سطو بالإكراه في 19 ديسمبر بمنطقة "إس تي ألبانز"، لكنهم تعرضوا بالهجوم بالحجارة على أيدي أفراد بالحشد المتجمع وقت تنفيذ عمليات الاعتقال.

ورصدت لقطات فيديو أصحاب محلات في "إس تي ألبانز" من جذور فيتنامية حاملين في أيديهم مقاعد يقاتلون لصوصا من أصول إفريقية.

رصدت مقطع فيديو انتشر بشكل هائل أصحاب محلات في "إس تي ألبانز" من جذور فيتنامية يقاتلون لصوصا حاملين في أيديهم مقاعد

وتم إلقاء القبض على الأشخاص الستة ووجهت إليهم اتهامات تتعلق بالشجار والسطو.

ومن المقرر أن يمثل خمسة منهم أمام المحكمة في وقت لاحق فيما وقف المتهم السادس أمام قضاة محكمة صن شاين الجمعة.

ويعتقد بتورط مراهقين آخرين في السادسة عشر من العمر في واقعتي "إس تي ألبانز" وليلة الكريسماس بعد تحريات مباحث "بريمبانك" لكنهم سيمثلان أمام محكمة الطفل.

وتعهد شباب من أصول فيتنامية في أستراليا باتخاذ موقف صارم بعد انتشار فيديو لفيتناميين أكبر سنا يتعرضون للضرب على يد بلطجية سودانيين.

ويظهر الفيديو الصادم أشخاصا يعتقد أنهم أصحاب متاجر يدافعون عن أنفسهم حاملين في أيديهم مقاعد في مواجهة مجموعة من الناس من أصحاب الجذور الإفريقية.

وتُسمع أصوات صرخات وصياح وتحطيم في الوقت الذي تحاول فيه مجموعة من الفيتناميين درء المهاجمين.

وذكرت تقارير أن الهجوم بدأ بعد أن رفض الفيتناميون طلب الأفارقة بإعطائهم سجائر.

وأشعل الفيديو غضب الشباب الفيتناميين الذين تعهدوا بالتجمع معا للانتقام.

ويظهر الفيديو أصحاب متاجر بمنطقة “ إس تي ألبانز” التي تبعد ١٥ كم عن منطقة الأعمال المركزية بملبورن يتشاجرون مع بلطجية أمام محلاتهم هذا الأسبوع.

وقال شاب فيتنامي خلال تدوينة في فيسبوك بعد مشاركة الفيديو: "يا رفاق لا أكتب عادة الكثير من التدوينات ولكن فاض بي الكيل".

واستطرد: " ينبغي أن نقف معا ككتلة واحدة لمواجهة هذا الموقف ومقاتلة هؤلاء الأشخاص الذين يظنون أنهم قادرون على دهسنا".

وتابع الشاب أن تلك المهمة لا يمكن إنجازها بشكل فردي مشجعا أصدقاءه وأتباعه على الوقوف في وجه البلطجية.

وواصل: " إذا كنتم تشعرون بالفخر تجاه مجتمعكم، فدعونا نفعل ذلك معا".

وقال فيتنامي آخر: "حان الوقت لنثبت من نحن، إنها رسالة لكافة الفيتناميين في غرب ملبورن".

صورة من مشاجرة أصحاب المحلات من أصول فيتنامية وعصابة سودانية