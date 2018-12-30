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امرأة من سكان البرج المنكوب في أستراليا: لا أملك سنتًا في جيبي
سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - قالت امرأة مرعوبة من سكان برج "أوبال تاور" الذين تم إخلاؤهم عشية الكريسماس بعد ظهور تصدعات أنها أفلست تماما جراء المصروفات التي تعين عليها إنفاقها بعد الكارثة كما تشعر في نفس الوقت تشعر بالخوف على سلامتها إذا عادت لوحدتها السكنية.
وبعد أيام من إخلائها، قالت دلسا درياي في تصريحات لديلي ميل أستراليا إنه بالرغم من محاولاتها المتكررة لكنها لم تحصل على إجابة شافية بشأن ماذا حدث للبرج ومتى تستطيع العودة.
ولفتت أنها عاشت أياما في فندق على نفقتها الخاصة لكنها استطاعت إقناع شركة المقاولات "إيكون كونستراكشن" بتحمل مصاريف حجز غرفتها الفندقية.
لكن المرأة، التي تعمل مصممة بناء، قالت إنه بالرغم من موافقة الشركة على تحمل مصروفات حجز الغرفة بالفندق، لكن هناك تكاليف إضافية يتعين عليها دفعها من مالها الخاص ولا تستطيع تحملها.
دلسا مع والدتها موشجان قالت إنها عاشت أياما في فندق على نفقتها الخاصة لكنها استطاعت إقناع شركة المقاولات "إيكون كونستراكشن" بتحمل مصاريف إقامتها الفندقية.
بالرغم من محاولاتها المتكررة لكنها لم تحصل على إجابة شافية بشأن ماذا حدث للبرج ومتى تستطيع العودة.
البرج الذي باع 151 شقة من إجمالي 392 ويحتوي على مركز رعاية أطفال يعاني من تصدع مما ترك بعض الوحدات السكنية تحت خطر شديد من الانهيار.
وأردفت المرأة: "إذا استمر الوضع لمدة شهر، ما الذي سيحدث لنا؟ ورغم أنهم يدفعون لنا تكاليف حجز الفندق ولكن ماذا عن الطعام؟ لا توجد معدات للطهي في الفندق، لقد نفدت كافة أموالي".
وأشارت إلى أنه يتعين عليها دفع مصاريف للجراج التابع للفندق بالإضافة إلى دفع إيجار شقتها السكنية بالبرج القابل للانهيار.
وواصلت: "قلت لهم إنني لا أستطيع دفع الإيجار حتى يوضحوا لنا حقيقة ما حدث".
سكان 51 شقة في البرج الجديد تم تشريدهم بعد حدوث تصدع عشية الكريسماس أعقبه عملية إخلاء
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سيدني - استراليا
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