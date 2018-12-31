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أستراليا تحتفل بأول دقيقة في 2019

آخر تحديث: منذ 1 من الساعات
المصدر: ألوان
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الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 112
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يختلف التوقيت الزمني من قارة إلى أخرى، حيث فيما يعيش الآن الملايين من السكان حول العالم في اليوم الأخير من عام 2018، على جانب آخر تحتفل بعض الدول والجزر الآن باستقبال عام 2019، حيث يفصل بيننا وبينهم حوالي 12 ساعة.

 

ووفقًا لصحيفة "ميرور" البريطانية، بدأت منذ قليل الاحتفالات بالترحيب بالعام الجديد 2019، ببعض جزر المحيط الهادئ ونيوزيلندا، وجزيرة "الكريسماس" الأسترالية.

 

وقد احتفل سكان جزيرة "الكريسماس" التي تقع في المحيط الهندي، بأول دقيقة في العام الجديد، في تمام الـ12 ظهر اليوم بتوقيت القاهرة، بينما سوف تحتفل بعض الجزر بالولايات المتحدة الأمريكية بالعام الجديد، في تمام الـ2 ظهرًا، غدًا بتوقيت القاهرة.

 

فيما شهدت سماء أستراليا منذ قليل، انطلاق الألعاب النارية الملونة، والأضواء الساطعة، خلال احتفال جزيرة "الكريسماس" ببدء العام الجديد.

المصدر: ألوان

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