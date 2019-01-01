هل تسببت الحدائق في تصدع برج "أوبال تاور" بأستراليا؟

سيدني, استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - يقوم المهندسون بتقييم إذا ما كانت "الحدائق" ببرج "أوبال تاور" في سيدني هي سبب التصدع الذي أجبر السلطات على إجراء عملية إخلاء جماعي للسكان.

البرج الذي يتألف من 36 طابقا في الحديقة الأولمبية بسيدني كان يتباهى في الإعلانات الترويجية الخاصة به بوجود نظام الحدائق العلوية، وكان يعتبر ذلك نقطة جذب رئيسية للراغبين في الشراء.

لكن التكامل الهيكلي للحدائق بات الآن محل تساؤلات لجنة هندسية مستقلة قامت بتعيينها حكومة نيو ساوث ويلز لتحديد سبب التصدع الداخلي للبرج.

يقوم المهندسون بتقييم إذا ما كانت "الحدائق" ببرج "أوبال تاور" في سيدني هي سبب التصدع الذي أجبر السلطات على إجراء عملية إخلاء جماعي للسكان.

صورة صادمة من داخل المبنى تظهر وجود شقوق بطول الجدار مع انهيار أجزاء منه

لم يتلق المستأجرون أي رسائل نصية حول الأزمة

ويتولى البروفيسور مارك هوفمان والمهندس جون كارتر مهمة فحص المواد الخام التي استخدمت في بناء البرج وإذا ما كانت طريقة الخرسانة مسبقة التجهيز "بريكاست" ارتبطت بأي تداعيات على السلامة الهيكلية للمبنى.

وقال البروفيسور هوفمان، من جامعة نيو ساوث ويلز: "هناك بوضوح بعض الأضرار الملحوظة لكننا ينبغي عليها فحص الكثير من أجزاء المبنى الأخرى أيضا للتعرف على الأسباب الحقيقية".

وواصل: "أول شيء يستحق البحث هو تصميم هيكل المبنى لأنه متفرد ويختلف عن المعتاد"

قامت شركة "إكوف" بإصدار بيان في يوم الصناديق(بوكسينج داي) حيث قام مديرها بسام عفلق بإلقاء اللوم على شركة "إيكون كونستراكشن"

تم اكتشاف المزيد من التصدعات في الطبقة الخارجية للمبنى وتقرر إخلاء السكان للمرة الثانية.

ومن المقرر فحص 16 لوحا خرسانيا داخل وحول الحدائق لمعرفة أسباب التصدع.

يأتي ذلك في الوقت الذي قامت فيه شركة المقاولات التي شيدت البرج بالاستعانة بمهندسين من طرفها لتحديد أسباب الخطأ.