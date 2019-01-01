تحت ذريعة الإرهاب.. حكومة أستراليا تمارس البلطجة

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - رغم أن 2018 لم تكن قصته تتعلق بقوانين مكافحة الإرهاب، لكنه سلط الضوء على حكومة تقبل سلطة لا حدود لها لتمزيق المجتمع.

واستخدمت الحكومة الأيام الأخيرة في البرلمان لممارسة البلطجة والترويع ضد أي معارضة لمشروع قانون التشفير الذي يسمح للأجهزة الأمنية باختراق رسائلنا المشفرة الخاصة.

وبينما هاجمت الحكومة هؤلاء الذين عارضوا مشروع القانون أو طالبوا بدراسة أكبر لتأثيره، قامت أيضا باقتراح تعديلات تزيد نطاق صلاحيات وشروط منح الجنسية الأسترالية.

وتستهدف التعديلات تجريد المواطنين مزدوجي الجنسية من المواطنة الأسترالية إذا رأت الحكومة ما يستدعي ذلك.

لقد كان ذلك دليلا إضافيا على اعتزام الحكومة الاستئثار لنفسها على مزيد من الصلاحيات غير المسبوقة رغم أنها تمتلك سلطات كافية.

وربما يكون الإرهاب بالفعل مجموعة استثنائية من الجرائم التي تتطلب حزمة استثنائية من القوانين والصلاحيات لكن هذه الحكومة غير مستعدة لتقديم تبرير حول لماذا تحتاج المزيد من التشريعات في هذا الصدد بعد حوالي 80 قانون لمكافحة الإرهاب.

وفي 2011، وصف البروفيسور كنت روتش، الأستاذ بجامعة تورنتو، في دراسته المقارنة حول قوانين مكافحة الإرهاب في كل من الولايات المتحدة والمملكة والمتحدة وكندا وأستراليا، رد فعل الحكومة الأسترالية تجاه الإرهاب بأنه "نشاط تشريعي زائد عن الحد".

ولفت إلى أن رد فعل الحكومة الأسترالية يتجاوز كندا وبريطانيا والولايات المتحدة، كما أن الإفراط في القوانين يمثل ضغطا متزايدا على المعارضة والمجتمع المدني لمواكبة تلك التشريعات مما يؤثر على كفاءة المعارضة.

ومنذ 2001، فشلت المعارض في تشكيل أي مقاومة ذات معنى ضد الأجندة التشريعية للحكومة الأسترالية آنذاك التي أعطت نفسها والأجهزة الأمنية صلاحيات غير مسبوقة بدعوى أنها سيتم تطبيقها على المسلمين فحسب.

لكن وجهة النظر هذه تسيء تفسير تهديد الإرهاب وكذلك الخطر الناجم من التشريعات نفسها.