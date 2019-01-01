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ضفادع تركب ثعباناً هرباً من العاصفة في أستراليا
أظهر شريط فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ونشرته صحيفة "الغادريان" البريطانية تضامنا نادرا بين الحيوانات، حيث امتطى عدد من الضفادع ظهر أفعى عملاقة يتجاوز طولها ثلاثة أمتار.
68mm just fell in the last hour at Kununurra. Flushed all the cane toads out of my brothers dam. Some of them took the easy way out - hitching a ride on the back of a 3.5m python. pic.twitter.com/P6mPc2cVS5— Andrew Mock (@MrMeMock) 30 December 2018
الفيديو صوّر بالقرب من منزل بول موك، بمدينة كونونورا غرب أستراليا، وكان قد خرج لتفقد منزله خلال عاصفة هوجاء حملت معها أمطارا غزيرة.
ويبدو أنّ الأفعى، التي عادة ما تلتهم الضفادع، تغاضت عن وجودها على ظهرها بسبب الخطر المحدق، وفي سبيل النجاة بحياتها من العاصفة، تجاهلت الضفادع المسافرة على ظهرها.
تابعونا
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سيدني - استراليا
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