استراليا

اخبار الجالية اللبنانية والعربية

إعلانات Zone 4B

[CLOSE]

إعلانات Zone 3B

[CLOSE]
أحدث الأخبار:

مختارات استرالية

إعلانات Zone 2B

[CLOSE]
الرئيسية | استراليا | ضفادع تركب ثعباناً هرباً من العاصفة في أستراليا
المصنفة ايضاً في: استراليا, تقارير بالفيديو, منوعات

ضفادع تركب ثعباناً هرباً من العاصفة في أستراليا

آخر تحديث: منذ 2 من الساعات و 11 من الدقائق
المصدر: euronews
image
الكاتب: العنكبوت الالكتروني
عدد المشاهدات: 1
قيّم هذا المقال/الخبر:
0
حجم الخط: A+ A-
نسخة صالحة للطباعة   نسخة نصية   أرسل إلى صديق
Loading the player...

أظهر شريط فيديو تداولته مواقع التواصل الاجتماعي ونشرته صحيفة "الغادريان" البريطانية تضامنا نادرا بين الحيوانات، حيث امتطى عدد من الضفادع ظهر أفعى عملاقة يتجاوز طولها ثلاثة أمتار.

 

 

الفيديو صوّر بالقرب من منزل بول موك، بمدينة كونونورا غرب أستراليا، وكان قد خرج لتفقد منزله خلال عاصفة هوجاء حملت معها أمطارا غزيرة.

 

ويبدو أنّ الأفعى، التي عادة ما تلتهم الضفادع، تغاضت عن وجودها على ظهرها بسبب الخطر المحدق، وفي سبيل النجاة بحياتها من العاصفة، تجاهلت الضفادع المسافرة على ظهرها.

المصدر: euronews

إشترك في خلاصة التعليقات عدد التعليقات: (0 منشور)

المجموع: | عرض:

إكتب تعليق

البريد الالكتروني يبقى سرّي و لا ينشر
  • عريض
  • مائل
  • خط بالأسفل
  • إقتباس

- التعليقات الواردة من القراء هي مسؤولية أصحابها ولا تعبر عن رأي إدارة الموقع بالضرورة
- تتم مراجعة تعليقاتكم قبل نشرها عن طريق إدارة الموقع

- (سياسة نشر التعليقات)

تابعونا

أحدث الأخبار - أستراليا

المزيد >

  1. دول خليجية تحذر رعاياها من السفر إلى لبنان (5.00)

  2. وفاة "ملكة الديسكو" دونا سمر عن 63 عاماً (5.00)

  3. معارض صيني ضرير بمطار بكين متوجهاً لنيويورك (5.00)

  4. الاكتئاب لدي المراهقين .. له إشارات يجب الانتباه لها (5.00)

  5. صحف العالم: أمريكا "تعاقب" باكستان بعدد سنوات سجن أفريدي (5.00)

  6. فيلم منتظر يكشف تفاصيل اغتيال بن لادن (5.00)

  7. أستراليا: التيار الوطني الحر في سيدني ينعي فقيده المفكر و المناضل والاعلامي المخضرم الأستاذ بطرس عنداري (5.00)

  8. الرحيل المفاجئ (5.00)