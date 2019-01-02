وثائق سرية تكشف كيف واجه هوارد وكوستيلو عجز موازنة أستراليا عام 1996

استراليا (ترجمة: العنكبوت الالكتروني) - - في صباح يوم الإثنين ٤ مارس ١٩٩٦، قام وزير الخزانة الشاب آنذاك في حكومة هوارد بيتر كوستيلو ومتحدثه الإعلامي توني سميث، رئيس مجلس النواب حاليا، برحلة طيران تابعة لشركة "آنست" من ملبورن إلى سيدني من أجل تقديم أول موجز لهما بالوزارة.

وكان سكرتير الخزانة آنذاك تيد إيفانز قد طلب مقابلة كوستيلو على انفراد وعرض تقديم استقالته في ضوء التغيير الحكومي.

وأكد كوستيلو لإيفانز أنه يرغب في بقائه بمنصبه.

وبمجرد بداية الاجتماع، كان لدى إيفانز بعض الأنباء المذهلة لرئيسه الجديد تتمثل في وجود عجز موازنة يناهز ٩ مليارات دولار أسترالي.

وبدا كوستيلو مصدومًا من تلك الأنباء بحسب كاتب سيرته الذاتية شون كارني.

حجم العجز الكبير هو الذي صدم كوستيلو وليست فكرة وجود عجز من أساسه الذي كان مألوفا بشكل ما.

وكشفت وثائق نشرتها "هيئة الأرشيف الوطني الأسترالي" تشمل سجلات حكومية تخص عامي ١٩٩٦ و١٩٩٧ طبيعة ونطاق المشكلة التي رأتها الحكومة الفيدرالية بقيادة جون هوارد الأزمة الأكثر خطورة خلال ولايتها الأولى.

لكن المشكلة تحولت إلى فرصة. ففي سيرته الذاتية، وصف هوارد موازنة ١٩٩٦ بأنها الأكثر أهمية خلال سنوات وجوده في الحكومة التي بلغت ١٢ عاما.

كما وصفها رئيس الحكومة الفيدرالي بالموازنة الأكثر شجاعة في آخر 25 عاما بتاريخ أستراليا.

وتسرد الوثائق كيف استطاعت حكومة أستراليا التغلب على هذا العجز الكبير في الموازنة.